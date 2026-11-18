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Izraelská armáda spustila novú operáciu v Pásme Gazy
Izrael tvrdí, že militantné hnutie sa v poslednom čase znova preskupuje a vyzbrojuje, a preto izraelská armáda zintenzívnila proti nemu útoky.
Autor TASR
Gaza 18. novembra (TASR) - Podľa očitých svedkov izraelské tanky postúpili v stredu do centrálnej oblasti Pásma Gazy. Izraelská armáda zároveň uviedla, že jej jednotky útočia na infraštruktúru hnutia Hamas mimo oblastí, ktoré už Izrael kontroluje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tanky podľa svedkov vyšli na Saláhaddínovu cestu západne od tzv. žltej línie vyznačujúcej hranicu dvoch tretín Pásma Gazy, ktoré sú napriek prímeriu stále pod izraelskou kontrolou.
Pri izraelskom leteckom útoku zahynula v blízkosti operácie jedna osoba, uviedli palestínski zdravotníci. Ďalšie izraelské útoky si podľa zdravotníkov vyžiadali aj dva životy v mestách Dajr al-Balah a Gaza.
„Izraelská armáda (IDF) dnes ráno spustila presnú operáciu v Pásme Gazy, západne od žltej línie... s cieľom odstrániť hrozbu pre vojakov IDF,“ uviedla armáda podľa agentúry AFP. Hovorca armády povedal, že ozbrojené sily už skôr počas stredy zasiahli militantného bojovníka na juhu Pásma Gazy. K zvyšným úderom sa hovorca bezprostredne nevyjadril.
Prímerie z októbra 2025 zastavilo rozsiahle boje v enkláve, ktoré sa začali 7. októbra 2023 útokom Hamasu na Izrael, avšak nezastavilo izraelské útoky úplne a nezaistilo ani odzbrojenie Hamasu.
Izrael tvrdí, že militantné hnutie sa v poslednom čase znova preskupuje a vyzbrojuje, a preto izraelská armáda zintenzívnila proti nemu útoky. Hamas obvinil Izrael z pokusu o zmarenie dohody o prímerí, ktorú sprostredkovali Spojené štáty. Podľa zdravotníckych úradov v Gaze od začiatku prímeria zahynulo najmenej 1600 Palestínčanov. Izraelská armáda uvádza, že za ten istý čas prišlo v Pásme Gazy o život päť izraelských vojakov.
Tanky podľa svedkov vyšli na Saláhaddínovu cestu západne od tzv. žltej línie vyznačujúcej hranicu dvoch tretín Pásma Gazy, ktoré sú napriek prímeriu stále pod izraelskou kontrolou.
Pri izraelskom leteckom útoku zahynula v blízkosti operácie jedna osoba, uviedli palestínski zdravotníci. Ďalšie izraelské útoky si podľa zdravotníkov vyžiadali aj dva životy v mestách Dajr al-Balah a Gaza.
„Izraelská armáda (IDF) dnes ráno spustila presnú operáciu v Pásme Gazy, západne od žltej línie... s cieľom odstrániť hrozbu pre vojakov IDF,“ uviedla armáda podľa agentúry AFP. Hovorca armády povedal, že ozbrojené sily už skôr počas stredy zasiahli militantného bojovníka na juhu Pásma Gazy. K zvyšným úderom sa hovorca bezprostredne nevyjadril.
Prímerie z októbra 2025 zastavilo rozsiahle boje v enkláve, ktoré sa začali 7. októbra 2023 útokom Hamasu na Izrael, avšak nezastavilo izraelské útoky úplne a nezaistilo ani odzbrojenie Hamasu.
Izrael tvrdí, že militantné hnutie sa v poslednom čase znova preskupuje a vyzbrojuje, a preto izraelská armáda zintenzívnila proti nemu útoky. Hamas obvinil Izrael z pokusu o zmarenie dohody o prímerí, ktorú sprostredkovali Spojené štáty. Podľa zdravotníckych úradov v Gaze od začiatku prímeria zahynulo najmenej 1600 Palestínčanov. Izraelská armáda uvádza, že za ten istý čas prišlo v Pásme Gazy o život päť izraelských vojakov.