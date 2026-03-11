< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda spustila novú vlnu útokov na ciele iránskeho režimu
Armáda oznámila, že súbežne s útokmi na Teherán spustila aj novú vlnu úderov na libanonský Bejrút.
Autor TASR
Tel Aviv 11. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok večer prostredníctvom sociálnej siete Telegram oznámila, že spustila novú vlnu útokov na ciele iránskeho režimu v Teheráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izraelské ozbrojené sily začali ďalšiu vlnu útokov na ciele iránskeho teroristického režimu v Teheráne,“ napísala armáda na sociálnej sieti Telegram.
O niekoľko minút neskôr armáda oznámila, že súbežne s útokmi na Teherán spustila aj novú vlnu úderov na libanonský Bejrút. Tých cieľom by mala byť infraštruktúra militantného hnutia Hizballáh na predmestí Dáhíja. „Podrobnosti budú zverejnené neskôr,“ dodala armáda.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua krátko predtým na sieti X vyzvala Iráncov, aby povstali proti súčasnému režimu. „Vedieme historickú vojnu za slobodu. Toto je jedinečná príležitosť, ako sa zbaviť režimu ajatolláhov a získať slobodu. Spolu so Spojenými štátmi útočíme na tyranov v Teheráne tvrdšie ako kedykoľvek predtým,“ stálo v príspevku.
„Budeme naďalej s rastúcou silou útočiť na tyranov, ktorí vás desiatky rokov terorizovali. Ajatolláhovia a ich posluhovači sú na úteku - ale títo zbabelci nemajú kam utiecť. V najbližších dňoch vytvoríme podmienky, aby ste sa mohli chopiť svojho osudu,“ napísala kancelária premiéra v osobitnom príspevku.
