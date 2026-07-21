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Izraelská armáda spustila paľbu pri libanonských jednotkách

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Fatima Mokdad stojí uprostred trosiek svojho domu, ktorý bol zničený pri izraelskom nálete počas vojny medzi Izraelom a Hizballáhom, kde ona a jej rodina naďalej žijú v jedinej izbe, ktorá zostala neporušená, v dedine Froun v južnom Libanone v utorok 21. júla 2026. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda sa k tomuto incidentu zatiaľ nevyjadrila, informuje spravodajský portál The Times of Israel, podľa ktorého nie sú hlásené žiadne zranenia.

Autor TASR
Bejrút 21. júla (TASR) - Izraelské jednotky spustili v utorok paľbu v oblasti južného Libanonu, kde začala libanonská armáda na základe plánu sprostredkovaného Spojenými štátmi nasadzovať svojich vojakov do „pilotných zón“. Informovala o tom armáda Libanonu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Libanonská armáda v utorok začala nasadzovať vojakov do „pilotných zón“ v oblasti, ktorá bola donedávna pod izraelskou kontrolou. V čase, keď vojakov nasadzovala v dedine Zawtar al-Gharbíja, spustili izraelské sily paľbu v blízkosti týchto jednotiek. „Tento útok spomalí realizáciu nasadenia (vojakov) v pilotných zónach,“ konštatovala armáda.

Izraelská armáda sa k tomuto incidentu zatiaľ nevyjadrila, informuje spravodajský portál The Times of Israel, podľa ktorého nie sú hlásené žiadne zranenia.

Na základe rámcovej dohody s Libanonom, ktorú strany uzavreli v júni, má Izrael stiahnuť svoje jednotky z oblastí na juhu Libanonu, ktoré okupuje s tým, že kontrolu v tejto oblasti preberie libanonská armáda.

K začiatku nasadzovania libanonských jednotiek došlo pred utorkovým stretnutím libanonského prezidenta Džúzífa Awna s prezidentom USA Donaldom Trumpom vo Washingtone.

Podľa agentúry AP pôjde o prvé stretnutie týchto dvoch lídrov. Okrem toho pôjde o prvú návštevu prezidenta Libanonu v Bielom dome od roku 2009.
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