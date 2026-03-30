Izraelská armáda suspendovala prápor, ktorý napadol a zadržal štáb CNN
Podľa agentúry AP ide o zriedkavý prípad potrestania za priestupok izraelských vojakov, píše TASR.
Autor TASR
Tel Aviv 30. marca (TASR) - Izraelská armáda suspendovala jednotku, ktorej vojaci minulý týždeň napadli štáb televíznej stanice CNN na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Podľa agentúry AP ide o zriedkavý prípad potrestania za priestupok izraelských vojakov, píše TASR.
Suspendovanou jednotkou je ultraortodoxný prápor Necah Jehuda, ktorý je podľa americkej tlačovej agentúry obviňovaný zo zlého zaobchádzania s palestínskymi civilistami. Spájaný je aj so smrťou 78-ročného palestínsko-amerického muža, ktorý zomrel po zadržaní touto jednotkou v roku 2022.
Tím CNN minulý týždeň pripravoval reportáž o násilí izraelských osadníkov voči Palestínčanom v jednej z dedín na Západnom brehu Jordánu. V incidente zachytenom na kameru vojaci zo spomínanej jednotky s krikom pristúpili k štábu CNN so zbraňami namierenými na nich. Jeden vojak sa priblížil k fotografovi tejto americkej stanice zozadu, schytil ho a strhol na zem a poškodil jeho fotoaparát. Vojaci následne zadržali novinárov aj niekoľko Palestínčanov v okolí.
Novinárov zadržiavali približne dve hodiny, pričom im vojaci hovorili, že celý Západný breh Jordánu patrí Izraelu a židovskému ľudu a Palestínčanov nazývali teroristami.
Združenie zahraničnej tlače (FPA), ktoré zastupuje stovky zahraničných reportérov, v sobotu odsúdilo tento „násilný útok“ izraelských vojakov.
Náčelník generálneho štábu Ejal Zamir v pondelok označil útok za „závažný etický incident“, ktorý nie je v súlade s normami a hodnotami izraelských ozbrojených síl.
Necah Jehuda je suspendovaný zo svojho súčasného nasadenia a prápor obnoví svoju činnosť po tom, čo absolvuje „proces zameraný na posilnenie jeho odborných a etických základov“, uviedla armáda.
Rabín, ktorý pracuje s touto jednotkou, kritizoval „príliš rýchly a kolektívny“ trest zo strany armády.
Skupiny na ochranu ľudských práv dlhodobo tvrdia, že Izrael len zriedka vyvodzuje zodpovednosť voči vojakom za úmrtia Palestínčanov. AP konštatuje, že na prípady zmieneného palestínsko-amerického muža a CNN je upriamená pozornosť z dôvodu, že ide o amerických občanov a známu mediálnu organizáciu.
Niekoľko týždňov pred týmto incidentom izraelské orgány uviedli, že začali vyšetrovanie zabitia štyroch Palestínčanov - manželského páru a ich dvoch detí - izraelskými jednotkami počas hliadky v meste Tammún na Západnom brehu. Izraelské orgány v tomto prípade neoznámili žiadne disciplinárne opatrenia voči vojakom. Podľa správ izraelských médií neboli vojaci ani vypočúvaní.
