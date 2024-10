Izraelská armáda tvrdí, že Hizballáh vypálil na Izrael okolo 80 rakiet

Tel Aviv 26. októbra (TASR) - Izraelská armáda uviedla, že libanonské hnutie Hizballáh v sobotu vypálilo približne 80 rakiet namierených na Izrael. Hizballáh tvrdí, že vypálil rakety na päť obytných oblastí v severnom Izraeli. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



V sérii vyhlásení sa Hizballáh prihlásil k raketovým útokom na obytné oblasti v severnom Izraeli vrátane predmestia Krajot pri meste Haifa. Hizballáh tiež oznámil, že podnikol dronový útok na izraelskú leteckú základňu Tel Nof južne od Tel Avivu a raketami zasiahol aj spravodajskú základňu v meste Safed na severe Izraela. Vo svojom vyhlásení uviedol, že vypálil raketovú salvu namierenú na základňu Meishar, ktorú označil za "spravodajskú centrálu Izraela pre severnú oblasť".



Izraelská armáda podľa portálu The Times of Israel (TOI) zostrelila nad územím Izraela štyri bezpilotné lietadlá vypustené z Libanonu. Hasiči na viacerých miestach na severe krajiny bojujú s požiarmi, ktoré vypukli po útokoch Hizballáhu.



Boje medzi Izraelom a Hizballáhom pretrvávajú od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Hizballáh tvrdí, že podniká útoky na Izrael na znak solidarity s palestínskym Hamasom. V posledných týždňoch sa však boje zintenzívnili a Izrael na začiatku októbra začal s pozemnými zásahmi v Libanone a Hizballáh zas odpaľuje rakety hlbšie do Izraela.



V piatok pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo 19 ľudí. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva za uplynulý rok zahynulo v dôsledku útokov 2653 ľudí a ďalších 12.200 utrpelo zranenia. V dôsledku prebiehajúcich bojov viac ako 1,2 milióna ľudí opustilo svoje domovy vrátane viac ako 400.000 detí, uviedla OSN, píše AP. Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo od septembra aj niekoľko vysokopostavených predstaviteľov Hizballáhu.