Izraelská armáda tvrdí, že jej vojaci operujú v južnom Libanone
Libanonské militantné hnutie Hizballáh v utorok oznámilo, že zaútočilo na tri izraelské vojenské základne.
Autor TASR,aktualizované
Jeruzalem 3. marca (TASR) - Izraelské ozbrojené sily v utorok uviedli, že ich jednotky „operujú v južnom Libanone“. Vojaci sú podľa vyhlásenia rozmiestnení na viacerých miestach v blízkosti hraníc v „predsunutom obrannom postavení“. Armáda to potvrdila krátko po začiatku novej vlny útokov na ciele militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa televízie Sky News a agentúr AFP a AP.
Cieľom je podľa armády zvýšiť bezpečnosť obyvateľov severného Izraela v blízkosti hraníc s Libanonom, kde sa posilnila vojenská prítomnosť a protivzdušná obrana. Evakuáciu Izraelčanov z týchto oblastí nateraz armáda neplánuje.
„Aby sme zabránili priamemu ostreľovaniu izraelských obcí, spolu s premiérom Benjaminom Netanjahuom sme povolili ozbrojeným silám postúpiť a obsadiť ďalšie strategické územia v Libanone a odtiaľ brániť pohraničné obce,“ uviedol vo vyhlásení izraelský minister obrany Jisrael Kac.
Izrael v októbri 2024 podnikol inváziu do južného Libanonu s cieľom zastaviť ostreľovanie Izraela Hizballáhom, ktorý dlhodobo finančne a dodávkami zbraní podporuje Irán. Šiitska militantná skupina na Izrael pravidelne útočila od začiatku vojny v Pásme Gazy 7. októbra 2023. Obe strany uzatvorili prímerie v novembri 2024 a Izrael sa z Libanonu následne takmer úplne stiahol. Doteraz však okupuje päť pozícií na juhu krajiny.
Podplukovník izraelskej armády Nadav Šošani uviedol, že nasadenie vojakov na nové pozície je doplnením piatich izraelských posádok na už okupovaných územiach. Nateraz vylúčil vyslanie izraelských vojakov do Iránu a takýto scenár označil za „málo pravdepodobný“.
Izrael podnikol nové útoky na ciele Hizballáhu v noci na pondelok po tom, čo hnutie v reakcii na americko-izraelskú vojenskú operáciu v Iráne zaútočilo na územie Izraela. Libanonská vláda v reakcii zakázala vojenské aktivity Hizballáhu.
Hnutie v utorok napriek tomu oznámilo, že zaútočilo na tri izraelské vojenské základne „v reakcii na zločinnú izraelskú agresiu na desiatky libanonských miest a obcí“. Išlo o odvetu za sériu izraelských útokov na jeho bašty v Libanone, vrátane južných predmestí Bejrútu. Hizballáh zasiahol základne Ramat David a Meron na severe Izraela, ako aj ďalšiu základňu na okupovaných Golanských výšinách.
Izraelská armáda predtým v utorok oznámila, že vykonáva „simultánne“ útoky na ciele Hizballáhu v Bejrúte a vojenské ciele v Teheráne. Podľa portálu The Times of Israel armáda potvrdila, že zachytila dva drony a niekoľko rakiet smerujúcich z Libanonu.
Izrael už od soboty spoločne so Spojenými štátmi pokračuje v koordinovaných úderoch proti cieľom v Iráne. Islamská republika v reakcii podniká útoky na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, na ktoré útočila aj v noci na utorok.
