Izraelská armáda tvrdí, že nemocnice nie sú terčom jej útokov

Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Izraelská armáda v reakcii na výbuch v nemocnici v palestínskom meste Gaza uviedla, že nemieri na takéto objekty. Armáda dodala, že okolnosti incidentu stále preveruje.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), vyhlásenie izraelskej armády bolo vydané dve hodiny po explózii v budove baptistickej nemocnice, z ktorej palestínske radikálne hnutie Hamas viní Izrael a jeho armádu. Hamas tvrdí, že o život prišli stovky ľudí.



Aj vysokopostavená dôstojníčka izraelských záloh Talja Lankriová vo vysielaní izraelskej televízie uviedla, že izraelská armáda "nemieri na nemocnice. To nie je (náš) terč".



Izraelské obranné sily (IDF) v utorok následne uviedli, že podľa počiatočného vyšetrovania bola explózia nemocnice v centre mesta Gaza výsledkom neúspešného odpálenia rakety palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Uviedol to denník The Guardian, ktorý sa odvolal na server i24NEWS.