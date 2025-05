Izraelská armáda tvrdí, že nestrieľala na ľudí v stredisku v Gaze

Tel Aviv 28. mája (TASR) - Izraelská armáda v stredu uviedla, že jej vojaci nestrieľali na civilistov v distribučnom stredisku humanitárnej pomoci v Pásme Gazy. Reagovala tak na hlásenie OSN, podľa ktorého utrpelo v utorok viacero osôb strelné poranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Preverujeme informácie od OSN. V tejto chvíli nemáme žiadne informácie o tejto záležitosti,“ uviedol hovorca armády pre AFP odkazujúc na ranených civilistov. Izraelskí vojaci „strieľali varovné výstrely do vzduchu pred“ centrom, ktoré spravuje Humanitárna nadácia v Gaze a „v žiadnom prípade (nestrieľali) na ľudí“, ozrejmil hovorca. Zároveň zdôraznil, že militantné hnutie „Hamas robí všetko preto, aby zabránilo distribúcii humanitárnej pomoci“.



Šéf palestínskej kancelárie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ajith Sunghay v stredu povedal, že „približne 47 ľudí utrpelo zranenia“, keď sa tisícky Palestínčanov náhlili k distribučnému centru pomoci v Rafahu na juhu Pásma Gazy. „Väčšinu zranení spôsobili guľky,“ a „streľbu spustila izraelská armáda“, zdôraznil. Agentúra AP informovala o jednej obeti, no zatiaľ nie je jasné, či smrť spôsobili izraelské sily, súkromné bezpečnostné služby v stredisku alebo iné skupiny.



Humanitárnu nadáciu pre Gazu zriadil Izrael so Spojenými štátmi. Organizácia Spojených národov i ďalšie medzinárodné humanitárne agentúry vyhlásili, že nebudú spolupracovať s nadáciou, ktorá do fungovania nezapája Palestínčanov a obchádza OSN. Izraelská vláda chce, aby nadácia zodpovedala za prerozdeľovanie dodávok humanitárnej pomoci aj v budúcnosti. Nový mechanizmus rozdeľovania pomoci v distribučných centrách má podľa nej zabrániť Hamasu zmocniť sa humanitárnych dodávok.



„V súvislosti s týmto mechanizmom sme opakovane vyjadrili svoje obavy. To, čo sme videli včera, je veľmi jasným príkladom nebezpečenstva distribúcie potravín spôsobom, akým to robí Humanitárna nadácia pre Gazu,“ dodal šéf Sunghay.