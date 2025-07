Izraelská armáda tvrdí, že otvorila koridor rozdeľujúci Chán Júnis

Gaza 16. júla (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila otvorenie nového 15 kilometrov dlhého bezpečnostného koridoru v Pásme Gazy, ktorý rozdeľuje mesto Chán Júnis na dve časti. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA, portálu The Times of Israel (TOI) a televízie Al-Džazíra.



Koridor Magen Oz sa podľa vyhlásenia armády tiahne medzi východnou a západnou časťou Chán Júnisu v dĺžke približne 15 kilometrov. Armáda dodala, že zriadenie koridoru bude vyvíjať tlak na palestínske militantné hnutie Hamas a pomôže rozložiť brigádu tejto skupiny pôsobiacej v meste. Armáda podľa TOI uviedla, že počas svojej operácie v Chán Júnise zabila desiatky členov hnutia a zničila infraštruktúru Hamasu vrátane podzemných tunelov a skladov zbraní.



Zábery z dronu zverejnené izraelskou armádou zobrazujú nový koridor, ktorý sa na juhu pripája ku koridoru Morag. Nad tým armáda prevzala kontrolu v apríli s cieľom oddeliť Chán Júnis od mesta Rafah nachádzajúceho sa v blízkosti egyptskej hranice. Spolu tieto dva koridory vytvárajú strategickú sieť izraelských kontrolných línií naprieč palestínskym územím.



Chán Júnis je podľa DPA v uplynulých mesiacoch hlavným dejiskom bojov v palestínskej enkláve, kde pri izraelských útokoch počas už viac ako 21 mesiacov trvajúcej vojny prišlo o život cez 58.000 Palestínčanov.



DPA tvrdí, že na webe Ynet sa objavili špekulácie, že nový koridor by mohol slúžiť na vyjednávanie počas prebiehajúcich rokovaní o prímerí, ktoré sa konajú v katarskej Dauhe. Tie sú podľa palestínskeho predstaviteľa na pokraji zlyhania, pričom hlavnými otázkami sporu je stiahnutie izraelských jednotiek a spôsob distribúcie humanitárnej pomoci v palestínskej enkláve.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v apríli vyhlásil, že fyzické rozdelenie územia Pásma Gazy zvyšuje tlak na Hamas a že takéto taktiky budú pokračovať, kým militanti neprepustia všetkých rukojemníkov.



Izrael podľa DPA trvá na tom, že jeho vojenské jednotky - aj v prípade prímeria - zostanú na juhu enklávy a udržia si kontrolu nad rozsiahlym územím. Hamas naopak žiada stiahnutie izraelských jednotiek na vzdialenejšie pozície, ktoré zastávali pred tým, než Izrael po takmer dvoch mesiacoch prímeria v marci obnovil boje v Pásme Gazy.



Izraelské sily naďalej kontrolujú aj koridor Necarim, ktorý vedie zhruba paralelne s koridorom Morag, a rozdeľuje územie na severnú a južnú časť.