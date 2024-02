Izraelská armáda tvrdí, že pod sídlom UNRWA našla tunel Hamasu

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Izraelská armáda v sobotu uviedla, že pod hlavným sídlom Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v meste Gaza objavila tunel, ktorý používalo militantné hnutie Hamas. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Izraelská armáda a spravodajská služba Šin bet uviedli, že v rámci operácií v Gaze objavili "tunelovú šachtu" v blízkosti školy prevádzkovanej UNRWA. Šachta viedla do podzemného tunela, ktorý podľa nich používala "vojenská rozviedka Hamasu a prechádzal popod budovu, ktorá slúži ako veliteľstvo UNRWA v Pásme Gazy".



Dokumenty a skrýša zbraní v samotnom areáli "potvrdzovali, že kancelárie boli v skutočnosti využívané aj teroristami Hamasu", uvádza sa v spoločnom vyhlásení izraelskej armády a tajnej služby.



UNRWA uviedla, že jej zamestnanci boli nútení opustiť zmienený areál v Gaze na pokyn izraelských síl v dôsledku bombardovania v oblasti.



"Nepoužívali sme objekt, odkedy sme ho opustili, ani nevieme o žiadnej aktivite, ktorá by sa tak mohla odohrať," uviedla agentúra vo vyhlásení s tým, že objekt naposledy kontrolovala v septembri 2023.



UNRWA dodala, že akákoľvek podozrivá činnosť zistená v blízkosti alebo pod priestormi UNRWA bola predtým nahlásená úradom v Pásme Gazy ovládanom Hamasom i Izraelčanom a tiež zverejnená.



Novinári si tunel prezreli v sprievode izraelských vojakov, píše agentúra AP.



UNRWA varovala, že pre nedostatočné finančné prostriedky môže byť nútená ukončiť svoju činnosť do konca februára nielen v Pásme Gazy, ale na celom Blízkom Východe. Financovanie UNRWA dosiaľ pozastavili viaceré krajiny vrátane hlavných darcov - Spojených štátov, Nemecka a Británie - pre obvinenia, že približne 12 z desiatok tisíc jej palestínskych zamestnancov je podozrivých zo zapojenia do útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.