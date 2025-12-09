Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda tvrdí, že podnikla útoky na objekty Hizballáhu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov v sobotu vyzvala všetky strany, aby dodržiavali prímerie vyjednané pred vyše rokom.

Autor TASR
Jeruzalem 9. decembra (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že v utorok podnikla nálety na juhu Libanonu, ktorých cieľom bol výcvikový tábor a ďalšie objekty prevádzkované libanonským militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Izraelská armáda prednedávnom zasiahla infraštruktúru patriacu teroristickej organizácii Hizballáh v niekoľkých oblastiach južného Libanonu,“ uvádza sa vo vyhlásení armády. Operácia sa podľa nej zamerala na „výcvikový a kvalifikačný komplex využívaný jednotkou Hizballáhu Radwán“, ako aj na „vojenské objekty a odpaľovacie zariadenia patriace Hizballáhu“.

„Vojenské ciele, ktoré sme zasiahli, ako aj cvičenia na prípravu útokov proti Izraelskému štátu, predstavujú porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom a ohrozenie Izraelského štátu,“ dodala armáda.

Izrael pokračuje v útokoch na Libanon a udržuje svoje jednotky v piatich oblastiach na juhu krajiny napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť boje medzi židovským štátom a militantnou skupinou podporovanou Iránom. Libanonská vláda sa zaviazala odzbrojiť Hizballáh pre tlak z USA a z obavy pred rozšírením izraelských útokov.

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov v sobotu vyzvala všetky strany, aby dodržiavali prímerie vyjednané pred vyše rokom.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta

ÚTOK V BRNE: Pobodaná žena zomrela na mieste