Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda tvrdí, že prešetrí útok na nemocnicu v Chán Júnise

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Agentúry AP a Reuters v pondelok uviedli, že sú zdrvené smrťou svojich spolupracovníkov pri útoku v Chán Júnise.

Autor TASR
Tel Aviv 25. augusta (TASR) - Izraelská armáda bude vyšetrovať útok na oblasť Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane piatich novinárov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP, portálu The Times of Israel a arabskej spravodajskej televízie al-Džazíra.

„Dnes (v pondelok) izraelské jednotky podnikli útok na oblasť Násirovej nemocnice v Chán Júnise. Náčelník generálneho štábu nariadil čo najskôr vykonať počiatočné vyšetrovanie,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení. Dodala, že „ľutuje akékoľvek ujmy spôsobené nezúčastneným osobám a necieli na novinárov ako takých.“

Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu dvoma raketami. Druhá dopadla po príjazde záchranných tímov. Pri útoku zahynuli aj piati novinári - jeden pracoval pre agentúru Reuters a novinárka na voľnej nohe spolupracovala od začiatku vojny s agentúrou AP. Ďalší novinár pracujúci pre Reuters utrpel zranenia.

Obeťou bol aj novinár spravodajskej televízie al-Džazíra, ktorá informuje, že od októbra 2023 zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy najmenej 274 novinárov. Pri útoku pred dvoma týždňami v meste Gaza zahynuli piati jej zamestnanci.

Agentúry AP a Reuters v pondelok uviedli, že sú zdrvené smrťou svojich spolupracovníkov pri útoku v Chán Júnise. Hovorca Reuters vo vyhlásení uviedol, že agentúra sa naliehavo usiluje získať ďalšie informácie a požiadala úrady v Izraeli a Pásme Gazy, aby pomohli zabezpečiť urgentnú lekársku pomoc pre jej zraneného pracovníka.

„Robíme všetko pre to, aby sme udržali našich novinárov v Gaze v bezpečí, zatiaľ čo naďalej poskytujú dôležité svedectvá z miesta udalostí v náročných a nebezpečných podmienkach,“ uviedla AP.

Syndikát palestínskych novinárov odsúdil Izrael za útoky a tvrdí, že ide o „otvorenú vojnu proti slobodným médiám s cieľom terorizovať novinárov a zabrániť im v plnení ich profesijnej povinnosti odhaľovať jeho zločiny svetu“.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb