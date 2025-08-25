< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda tvrdí, že prešetrí útok na nemocnicu v Chán Júnise
Autor TASR
Tel Aviv 25. augusta (TASR) - Izraelská armáda bude vyšetrovať útok na oblasť Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane piatich novinárov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP, portálu The Times of Israel a arabskej spravodajskej televízie al-Džazíra.
„Dnes (v pondelok) izraelské jednotky podnikli útok na oblasť Násirovej nemocnice v Chán Júnise. Náčelník generálneho štábu nariadil čo najskôr vykonať počiatočné vyšetrovanie,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení. Dodala, že „ľutuje akékoľvek ujmy spôsobené nezúčastneným osobám a necieli na novinárov ako takých.“
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu dvoma raketami. Druhá dopadla po príjazde záchranných tímov. Pri útoku zahynuli aj piati novinári - jeden pracoval pre agentúru Reuters a novinárka na voľnej nohe spolupracovala od začiatku vojny s agentúrou AP. Ďalší novinár pracujúci pre Reuters utrpel zranenia.
Obeťou bol aj novinár spravodajskej televízie al-Džazíra, ktorá informuje, že od októbra 2023 zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy najmenej 274 novinárov. Pri útoku pred dvoma týždňami v meste Gaza zahynuli piati jej zamestnanci.
Agentúry AP a Reuters v pondelok uviedli, že sú zdrvené smrťou svojich spolupracovníkov pri útoku v Chán Júnise. Hovorca Reuters vo vyhlásení uviedol, že agentúra sa naliehavo usiluje získať ďalšie informácie a požiadala úrady v Izraeli a Pásme Gazy, aby pomohli zabezpečiť urgentnú lekársku pomoc pre jej zraneného pracovníka.
„Robíme všetko pre to, aby sme udržali našich novinárov v Gaze v bezpečí, zatiaľ čo naďalej poskytujú dôležité svedectvá z miesta udalostí v náročných a nebezpečných podmienkach,“ uviedla AP.
Syndikát palestínskych novinárov odsúdil Izrael za útoky a tvrdí, že ide o „otvorenú vojnu proti slobodným médiám s cieľom terorizovať novinárov a zabrániť im v plnení ich profesijnej povinnosti odhaľovať jeho zločiny svetu“.
