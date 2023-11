Izraelská armáda tvrdí, že v nemocnici Šifá našla vojenské vybavenie

Jeruzalem 15. novembra (TASR) — Izraelská armáda v stredu uviedla, že počas zásahu v najväčšej nemocnici Šifá v meste Gaza objavila vojenské vybavenie vrátane zbraní patriace palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"V nemocnici sme našli zbrane, spravodajský materiál a vojenskú technológiu a vybavenie," oznámil hovorca izraelskej armády Daniel Hagari.



"Našli sme aj operačné veliteľstvo s vybavením na komunikáciu... patriace Hamasu," dodal. Armáda zverejnila aj zábery, ktoré zachytávajú zbrane, granáty a ďalšie vybavenie nájdené v nemocnici. Agentúre AFP sa ich nepodarilo nezávisle overiť.



Izraelskí vojaci vpadli do nemocnice Šifá v stredu v skorých ranných hodinách, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť tisícok pacientov, personálu i ďalších civilistov, ktorí sa do jej priestorov ukryli pred intenzívnymi bojmi.



Zásah bol podľa armády zameraný na veliteľské centrum militantného palestínskeho hnutia Hamas umiestnené v tuneloch pod nemocnicou. Vojaci sa neskôr s priestorov nemocnice stiahli a vrátili sa na pozície v jej okolí.



Hamas podľa denníka The Guardian poprel tvrdenia Izraela o nájdení zbraní v nemocnici a židovský štát obvinil, že nejde o nič iné ako o „pokračovanie klamstiev a lacnej propagandy, prostredníctvom ktorej sa snaží ospravedlniť svoj zločin zameraný na likvidáciu zdravotníctva v Gaze“. Podľa Hamasu izraelskí vojaci zničili v nemocnici Šifá vybavenie, ktoré inde v Pásme Gazy nie je dostupné.



Katar v stredu vyzval na medzinárodné vyšetrovanie izraelských razií v zdravotníckych zariadeniach v Pásme Gazy. Vojenskú operáciu Izraela v nemocnici Šifá označil za "vojnový zločin".