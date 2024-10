Izraelská armáda tvrdí, že zabila nástupcu zosnulého vodcu Hizballáhu

Tel Aviv 23. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyhlásila, že môže potvrdiť smrť Hášima Safího ad-Dína, pravdepodobného nástupcu zabitého vodcu libanonského hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha. Hizballáh bezprostredne tieto správy nepotvrdil, informuje TASR podľa agentúr AFP, AP a Reuters.



Vysokopostavený predstaviteľ hnutia Hášim Safí ad-Dín mal prísť podľa armády o život pri jednom z jej leteckých útokov pri Bejrúte začiatkom tohto mesiaca. Správy o jeho možnej smrti sa začali šíriť už krátko po útoku, no Izrael jeho úmrtie oficiálne potvrdil až teraz.



Hášim Safí ad-Dín bol považovaný za pravdepodobného nástupcu bývalého vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha. Ten zomrel koncom septembra pri izraelskom útoku na južnom predmestí Bejrútu.



Počas októbrového útoku bolo podľa izraelskej armády zabitých približne 25 ďalších popredných predstaviteľov proiránskeho hnutia. Izraelské údery pritom v posledných mesiacoch zabili väčšinu najvyššieho vedenia Hizballáhu, čím sa skupina ocitla v rozklade, píše AP.



Predmestie Bejrútu, kde bol Safí zabitý približne pred troma týždňami, bolo v utorok zasiahnuté sériou nových leteckých útokov. Izraelská armáda zrovnala so zemou budovu na bejrútskom predmestí Dáhíja, v ktorej sa podľa nej nachádzali zariadenia libanonského hnutia.



Izrael tvrdí, že jeho cieľom je vyhnať bojovníkov libanonského militantného hnutia Hizballáh z pohraničných oblastí, aby sa desaťtisíce Izraelčanov mohli vrátiť do svojich domovov, odkiaľ ich vyhnala cezhraničná paľba Hizballáhu. Iránom podporované libanonské hnutie útočilo na územie Izraela na znak solidarity s Palestínčami v Pásme Gaze, kde Izrael vedie vojnu proti radikálnemu hnutiu Hamas. Spúšťačom konfliktu bol bezprecedentný útok palestínskych militantov na územie Izraela zo 7. októbra 2023.