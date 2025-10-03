< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda tvrdí, že zabila troch militantov Hizballáhu
Autor TASR
Bejrút 3. októbra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že na juhu Libanonu zabila troch členov militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Pri druhom leteckom útoku podľa armády zahynuli ďalší dvaja údajní členovia Hizballáhu. Išlo o inžinierov zapojených do opätovného vybudovania „teroristickej infraštruktúry“.
DPA upozorňuje, že tieto informácie nemohla nezávisle overiť.
V Libanone je od novembra 2024 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom. Obe strany sa však opakovane obvinili z jeho porušenia. Izrael pokračuje v takmer každodenných operáciách v Libanone, pričom obviňuje Hizballáh, že sa usiluje znova vybudovať svoju vojenskú spôsobilosť na juhu krajiny. Izrael deklaruje, že cieľom jeho pokračujúcich útokov v Libanone sú práve militanti tejto skupiny. Organizácia Spojených národov však v stredu uviedla, že od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom potvrdila v Libanone úmrtia 103 civilistov.
Vláda v Bejrúte - pod tlakom USA - nariadila libanonskej armáde, aby do konca roka vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý však tento plán odmieta.
