Izraelská armáda tvrdí, že zabila veliteľa vzdušných síl Hamasu

Jeruzalem 14. októbra (TASR) - Pri náletoch izraelského letectva na mesto Gaza prišiel o život aj veliteľ vzdušných síl palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktorý pred týždňom velil vzdušnému výsadku palestínskych kománd v Izraeli. Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informovala izraelská armáda.



Doplnila, že Murád abú Murád bol zabitý v piatok, keď izraelské bojové lietadlá zasiahli jedno z centier operatívneho velenia Hamasu v meste Gaza.



AFP vo svojej správe monitorovanej agentúrou TASR doplnila, že Hamas túto informáciu nateraz nepotvrdil.



Podľa izraelskej armády citovanej denníkom The Times of Israel (TOI) sa abú Murád minulý víkend "veľmi aktívne podieľal na riadení teroristov počas masakry" rozpútanej v Izraeli palestínskymi útočníkmi, medzi ktorými boli aj takí, čo prenikli do Izraela zo vzduchu na závesných klzákoch. Podieľal sa aj na výcviku týchto jednotiek.



Izraelská armáda informovala, že v noci na sobotu jej jednotky pri svojich útokoch zasiahli desiatky veliacich stanovíšť kománd Hamasu, ktoré sa 7. októbra infiltrovali na územie Izraela.