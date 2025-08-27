< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda tvrdí, že zabila veliteľa Hamasu
Útok vykonali minulý piatok izraelské vzdušné sily na základe spravodajských informácií armády a tajnej služby Šin Bet.
Autor TASR
Gaza 27. augusta (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že zabila vysokopostaveného predstaviteľa Hamasu, ktorého označila za významný zdroj informácií tohto palestínskeho militantného hnutia. Mahmúd Aswad pôsobil ako veliteľ Hamasu pre západnú časť Pásma Gazy, informuje TASR podľa správy izraelského denníka The Jerusalem Post.
Útok vykonali minulý piatok izraelské vzdušné sily na základe spravodajských informácií armády a tajnej služby Šin Bet. Vo vyhlásení zverejnenom na sieti X sa nespomína, čo bolo terčom úderu, jeho obeťou sa však podľa armády stal Aswad, ktorého opísala ako kľúčovú postavu v bezpečnostnom aparáte Hamasu.
Izraelské sily okrem toho vykonávajú operácie na okraji mesta Gaza a v meste Chán Júnis, kde pripravili o život niekoľko militantov a zničili vojenskú infraštruktúru nad a pod zemou. Letectvo zaútočilo aj na sklad zbraní a ďalšiu budovu v oblasti Chán Júnisu. Boje pokračujú aj na severe Pásma Gazy v meste Ďzabálijá.
Izraelský kabinet tento mesiac schválil plán na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Vláda takto ignorovala varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy rukojemníkov zostávajúcich v rukách Hamasu a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok vyhlásil, že ak Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zostávajúcich rukojemníkov a ukončením vojny podľa podmienok Izraela, mesto Gaza bude zničené.
Útok vykonali minulý piatok izraelské vzdušné sily na základe spravodajských informácií armády a tajnej služby Šin Bet. Vo vyhlásení zverejnenom na sieti X sa nespomína, čo bolo terčom úderu, jeho obeťou sa však podľa armády stal Aswad, ktorého opísala ako kľúčovú postavu v bezpečnostnom aparáte Hamasu.
Izraelské sily okrem toho vykonávajú operácie na okraji mesta Gaza a v meste Chán Júnis, kde pripravili o život niekoľko militantov a zničili vojenskú infraštruktúru nad a pod zemou. Letectvo zaútočilo aj na sklad zbraní a ďalšiu budovu v oblasti Chán Júnisu. Boje pokračujú aj na severe Pásma Gazy v meste Ďzabálijá.
Izraelský kabinet tento mesiac schválil plán na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Vláda takto ignorovala varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy rukojemníkov zostávajúcich v rukách Hamasu a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok vyhlásil, že ak Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zostávajúcich rukojemníkov a ukončením vojny podľa podmienok Izraela, mesto Gaza bude zničené.