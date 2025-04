Izraelská armáda tvrdí, že zachytila raketu z Jemenu

Tel Aviv 23. apríla (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že podľa všetkého zneškodnila raketu vypálenú z Jemenu, odkiaľ pravidelne útočia na krajinu povstalci húsíovia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sirény sa spustili krátko po 4.00 h miestneho času (03.00 h SELČ) v meste Haifa a ďalších oblastiach na severe Izraela, upresnila armáda. „Raketa bola s najväčšou pravdepodobnosťou úspešne zachytená," oznámila armáda na platforme Telegram.



Húsíovia sa k útoku bezprostredne neprihlásili.



Skupina podporovaná Iránom odpaľuje rakety na Izrael a pravidelne tam posiela drony už od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú rozpútal útok militantov z hnutia Hamas v októbri 2023. Húsíovia útočia aj na lode v Červenom mori a Adenskom zálive s tvrdením, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Gaze.



V reakcii na to museli mnohí majitelia lodí presmerovať plavidlá prechádzajúce cez Červené more a Suezský prieplav na dlhšiu trasu, ktorá vedie okolo cípu Afriky. Došlo preto k zvýšeniu nákladov, ako aj k predĺženiu dodacích lehôt.