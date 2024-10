Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla bojovníkov Hizballáhu v mešite

Tel Aviv 5. októbra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že počas nočného útoku zasiahla bojovníkov Hizballáhu v mešite na juhu Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Armáda uviedla, že jej letectvo zasiahlo "teroristov Hizballáhu, ktorí operovali vo veliteľskom centre, ktoré sa nachádzalo v mešite pri nemocnici Salah Ghandour v južnom Libanone".



"Teroristi Hizballáhu využívali veliteľské centrum na plánovanie a vykonávanie teroristických útokov proti jednotkám izraelskej armády a Izraelskému štátu," dodala armáda.



Armáda tvrdí, že pred vykonaním útoku varovala obyvateľov a vyzvala predstaviteľov okolitých dedín, "aby všetky teroristické činy vykonávané v nemocnici okamžite prestali", píše portál The Times of Israel (TOI).



Podľa nemocnice Salah Ghandour, ktorú prevádzkuje Islamský zdravotnícky výbor napojený na hnutie Hizballáh, deväť jej pracovníkov utrpelo zranenia pri izraelských útokoch po tom, čo dostali varovanie od Izraela, aby sa evakuovali. Väčšina z nich podľa nemocnice utrpela vážne zranenia.



Libanonská tlačová agentúra uviedla, že areál nemocnice v meste Bint Jbeil bol vystavený izraelskému ostreľovaniu. Riaditeľ nemocnice povedal, že nemocnica bola priamo zasiahnutá a ľudí evakuovali, píše AFP.



Izrael v noci na utorok oznámil začiatok pozemnej operácie v pohraničných oblastiach južného Libanonu. Útoky sú podľa Izraela zamerané na hnutie Hizballáh. Cieľom je vytvoriť podmienky pre bezpečný návrat desaťtisícov ľudí do svojich domovov na severe Izraela.