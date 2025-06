Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla výskumné centrum zbraní v Teheráne

Tel Aviv 20. júna (TASR) - Izraelská armáda v piatok uviedla, že počas nočných útokov na Irán zasiahla desiatky cieľov v islamskej republike vrátane centra pre „výskum a vývoj iránskeho projektu jadrových zbraní“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Armáda vo svojom vyhlásení tvrdí, že „vykonala sériu útokov v srdci Teheránu: boli zasiahnuté desiatky cieľov, vrátane vojenských a výrobných zariadení na rakety a centrály Organizácie pre obranné inovácie a výskum (SPND),“ ktorú Irán podľa armády využíval na „výskum a vývoj pokročilých technológií a zbraní podporujúcich vojenské kapacity iránskeho režimu“.



Do nočných útokov sa zapojilo viac než 60 izraelských stíhačiek, ktoré zasiahli desiatky vojenských cieľov. „Medzi cieľmi boli aj objekty vyrábajúce raketové súčiastky a zariadenia na výrobu surovín používaných pri odlievaní raketových motorov,“ vyhlásila izraelská armáda.



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informoval, že izraelské letectvo zasiahlo tri balistické raketové odpaľovacie zariadenia, ktoré boli podľa armády pripravené na útok proti Izraelu, spolu s iránskym vojenským veliteľom, ktorý pôsobil na mieste odpalu v Iráne.



Izrael a Irán pokračujú v útokoch už ôsmy deň. Tento konflikt sa začal minulý týždeň v noci na piatok izraelským útokom na Teherán. Izraelskí predstavitelia tvrdia, že cieľom operácie proti Iránu je zničenie iránskeho jadrového programu. Počas pokračujúcich útokov v Iráne zasiahol Izrael tamojšie jadrové a vojenské zariadenia a zabil tiež niekoľko jadrových vedcov.