Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla priemyselný komplex v Teheráne
Armáda neskôr uviedla, že zintenzívnila svoje útoky na iránsky vojenský priemysel.
Autor TASR
Tel Aviv 28. marca (TASR) – Izraelská armáda v sobotu uviedla, že zasiahla priemyselný komplex v Teheráne využívaný na výskum a vývoj námorných zbraní. Tento úder bol súčasťou vlny útokov, ktoré armáda podnikla v noci na sobotu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Izraelské ozbrojené zložky zasiahli veliteľstvo Organizácie námorného priemyslu iránskeho teroristického režimu,“ tvrdí armáda vo svojom vyhlásení. Podľa nej je toto veliteľstvo zodpovedné za „výskum, vývoj a produkciu širokej škály námorných zbraní“.
Armáda neskôr uviedla, že zintenzívnila svoje útoky na iránsky vojenský priemysel. „Teraz môžem povedať, že v priebehu niekoľkých dní dokončíme útoky na všetky kľúčové súčasti tohto priemyslu,“ povedal hovorca izraelskej armády.
Objasnil, že to znamená, že armáda zničí väčšinu vojenských výrobných kapacít Iránu, a „režimu potrvá dlhý čas, kým ich znovu vybuduje“.
AFP konštatuje, že od začiatku vojny v Iráne americko-izraelské údery zasiahli aj tamojšie jadrové zariadenia vrátane zariadenia na spracovanie uránu a ťažkovodný reaktor.
