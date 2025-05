Izraelská armáda tvrdí, že „zintenzívnila“ svoje aktivity v Pásme Gazy

Tel Aviv 25. mája (TASR) - Izraelská armáda zintenzívňuje svoje operácie v palestínskom Pásme Gazy, oznámil v nedeľu náčelník jej generálneho štábu Ejal Zamir. Správu o tom priniesla agentúra DPA, píše TASR.



„Zintenzívňujeme našu činnosť v súlade s nastaveným plánom,“ objasnil Zamir. Počas návštevy vojakov v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy Zamir dodal, že palestínske radikálne hnutie „Hamas je pod obrovským tlakom. Stratil väčšinu svojich prostriedkov a svoje veliteľské a komunikačné štruktúry.“



Avizoval, že izraelské velenie nasadí „všetky dostupné prostriedky“, aby oslobodilo izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy, zničilo Hamas a ukončilo jeho vládu.



Zdôraznil, že v prípade izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy „nejde o nekonečnú vojnu. Naším cieľom je ukončiť ju dosiahnutím stanovených cieľov.“ Objasnil, že izraelská armáda sa snaží o rozhodujúcu porážku Hamasu, pričom ju môže dosiahnuť len „s odhodlaním, presnosťou a pri zaistení bezpečnosti“ svojich vojakov.



Izraelské médiá už predtým informovali, že armáda nasadila do Pásma Gazy všetky svoje regulárne pechotné a tankové brigády. Ozbrojené sily sú momentálne rozmiestnené v rôznych oblastiach palestínskej enklávy.



DPA pripomenula, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu nedávno oznámil plán dobyť celé Pásmo Gazy. Posledné kroky Izraela v tejto pobrežnej enkláve, kde žijú približne dva milióny Palestínčanov, vyvolali veľkú kritiku medzinárodného spoločenstva.



Približne pred týždňom začala armáda novú veľkú ofenzívu. Odvtedy denne prichádzajú z Pásma Gazy správy o desiatkach obetí.



Medzičasom rastie kritika postupu izraelskej armády a vlády aj v radoch obyvateľstva Izraela - prieskumy verejnej mienky naznačujú, že mnohí Izraelčania by dali prednosť ukončeniu vojny v Pásme Gazy.