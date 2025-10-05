Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. október 2025Meniny má Viera
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila raketu odpálenú z Jemenu

.
Na snímke dym po bombardovaní. Foto: TASR/AP

V niektorých častiach stredného Izraela, ako aj na juhu Západného brehu Jordánu, boli nadránom aktivované sirény protivzdušnej obrany izraelskej armády, ktorá raketu odpálenú z Jemenu zneškodnila.

Autor TASR
Jeruzalem 5. októbra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že zachytila raketu odpálenú z územia Jemenu, odkiaľ protivládni povstalci pravidelne podnikajú svoje útoky, ktoré označujú za reakciu na izraelskú ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy.

V niektorých častiach stredného Izraela, ako aj na juhu Západného brehu Jordánu, boli nadránom aktivované sirény protivzdušnej obrany izraelskej armády, ktorá raketu odpálenú z Jemenu zneškodnila. Informovala o tom vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP.

Jemen a Izrael sú v konflikte, v ktorom húsíovia podporovaní Iránom z Jemenu útočia na Izrael raketami a dronmi. zrael v reakcii na tieto útoky podniká nálety na ciele v Jemene. Húsíovia tvrdia, že ich útoky sú prejavom solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. V dôsledku týchto útokov a protiútokov došlo v Jemene k vysokému počtu obetí.

V Pásme Gazy podniká izraelská armáda od októbra 2023 ofenzívu v reakcii na teroristický útok palestínskeho hnutia Hamas a jeho spojencov, pri ktorom palestínski ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

ONLINE: Prvé reakcie na výsledky volieb v Českej republike