Izraelská armáda tvrdí, že zničila 70 percent iránskych raketometov
Hovorca armády Nadav Šošani novinárom povedal, že hoci Irán naďalej útočí raketami na Izrael, počet útokov sa výrazne znížil.
Autor TASR
Jeruzalem 16. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že počas prvých dvoch týždňov vojny proti Iránu zničila podľa odhadov 70 percent raketometov tejto krajiny. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Hovorca armády Nadav Šošani novinárom povedal, že hoci Irán naďalej útočí raketami na Izrael, počet útokov sa výrazne znížil. Izrael podľa neho uskutočnil približne 7600 úderov v Iráne, pri ktorých zneškodnil 85 percent jeho protivzdušnej obrany a cielil na viacero objektov jadrového programu.
Šošani zdôraznil, že vojna proti islamskej republike bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné. Dodal, že Izrael má stále tisíce cieľov, na ktoré je pripravený zaútočiť.
