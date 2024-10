Izraelská armáda tvrdí, že zmarila rozsiahly raketový útok Hamasu

Jeruzalem 7. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas plánovalo v pondelok ráno spustiť raketový útok na Izrael, tvrdí izraelská armáda, ktorá dodáva, že tieto plány boli zmarené.



Ako podľa TASR informoval denník The Times of Israel (TOI), armáda vo vyhlásení spresnila, že zmarila bezprostrednú hrozbu po skorých prípravách a identifikácii zámeru "teroristickej organizácie Hamas strieľať na Izrael".



Armáda objasnila, že jej letectvo v Pásme Gazy vyradilo niekoľko raketometov a tunelov v Pásme Gazy. Stalo sa tak len krátko čas pred 06:30 h miestneho času, keď Hamas plánoval začať svoj raketový útok.



Hamasu sa napokon o 06:30 h podarilo odpáliť smerom na okolie juhoizraelskeho kibucu Sufa len štyri rakety, z ktorých tri boli zneškodnené a štvrtá pristála na otvorenom priestranstve.



Pred nebezpečenstvom útoku ľudí varovali sirény - v komunitách na juhu Izraela sa pritom práve začínali zhromaždenia k prvému výročiu vpádu palestínskych teroristických kománd zo 7. októbra 2023. Jedno z podujatí sa konalo aj za účasti izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga.



Podľa TOI sa Hamas medzičasom k tomuto raketovému útoku prihlásil.



V noci na pondelok izraelská armáda zaútočila na lokality spájané s Hamasom v centre Pásma Gazy, ktoré podľa nej predstavovali hrozbu pre izraelské sily operujúce v oblasti Necarimského koridoru.



Izraelská armáda už v nedeľu avizovala, že Hamas sa v pondelok - v deň prvého výročia svojho teroristického vpádu na juh Izraela - pravdepodobne pokúsi o raketové a iné útoky. Svedčila o tom koncentrácia jeho síl v Pásme Gazy a na hraniciach enklávy.



Izraelská vláda schvália 7. október za pamätný deň obetí bezprecedentného útoku militantného hnutia Hamas na území Izraela, ktorý mal za následok vojnu v Pásme Gazy.



Bezprecedentný útok militantov z Hamasu na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 si vyžiadal približne 1160 obetí na životoch, a to väčšinou civilistov.



Militanti počas neho uniesli z Izraela aj približne 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov. Desiatky z nich vlani v novembri prepustili počas prímeria, ostatných naďalej zadržiavajú alebo už nie sú nažive.



Izrael v reakcii na útok Hamasu spustil v Pásme Gazy masívnu vojenskú ofenzívu. K vysokému počtu jej obetí na palestínskej strane podľa Izraela výrazne prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty.



Hamas, ktorý je mnohými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.