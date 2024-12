Izraelská armáda ukončila operácie proti Hamasu v nemocnici v Gaze

Jeruzalem 28. decembra (TASR) – Izraelská armáda v sobotu oznámila, že ukončila svoj zásah proti veliteľskému centru hnutia Hamas, ktoré sa nachádzalo v nemocnici na severe Pásma Gazy. Potvrdila tiež zadržanie riaditeľa nemocnice, ktorého podozrieva, že je agentom Hamasu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Armáda a izraelská kontrarozviedka podľa oznámenia uskutočnili "cielenú operáciu proti veliteľskému centru Hamasu v Nemocnici Kamála Adwána". V oblasti zadržali viac ako 240 teroristov, doplnila armáda s tým, že riaditeľa nemocnice Husáma abú Safíju zadržali pre vypočúvanie.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predtým uviedla, že izraelská vojenská operácia, ktorá sa začala v piatok, vyradila z prevádzky Nemocnicu Kamála Adwána. Táto posledná veľká nemocnica na severe palestínskeho Pásma Gazy je podľa WHO teraz "prázdna".



Organizácia tiež vyhlásila, že je "zhrozená" izraelským zásahom, a kritizovala, že "nemocnice sa znova stali bojiskom". "Systematická likvidácia zdravotníckeho systému a viac ako 80-dňové obliehanie severnej Gazy ohrozuje životy 75.000 Palestínčanov zostávajúcich v oblasti," zdôraznila WHO.



Zvyšných 15 pacientov v kritickom stave, 50 ošetrovateľov a 20 zdravotníkov prepravili v piatok do Indonézskej nemocnice, ktorú WHO v sobotňajšom vyhlásení opísala ako "zničenú a nefunkčnú". Podľa organizácie boli niektoré dôležité oddelenia Nemocnice Kamála Adwána úplne zničené, pričom sa objavili správy, že "niektorých ľudí vyzliekli a prinútili kráčať smerom na juh Gazy".



Izraelská armáda tvrdí, že v oblasti nemocnice zasahuje proti infraštruktúre a bojovníkom Hamasu. Podľa agentúry AP zopakovala tvrdenie, že samotná nemocnica sa stala "kľúčovou baštou teroristických organizácií a naďalej sa využíva ako úkryt pre teroristické oddiely". Pracovníci nemocnice takéto obvinenia odmietajú.



Izrael od začiatku októbra zintenzívnil svoju vzdušnú a pozemnú ofenzívu na severe Pásma Gazy. Tvrdí, že cieľom je zabrániť militantom z Hamasu preskupiť sa. Pred začiatkom najnovšej operácie v blízkosti nemocnice armáda uviedla, že jej jednotky umožnili bezpečnú evakuáciu civilistov, pacientov a zdravotníckeho personálu.