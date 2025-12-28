< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda ukončila operáciu v meste Kabatíja na Západnom brehu
Počas dvojdňovej operácie došlo ku krátkodobému zadržaniu približne 50 obyvateľov Kabatíje.
Autor TASR
Jeruzalem 28. decembra (TASR) - Izraelská armáda oznámila v nedeľu, že ukončila operáciu v meste Kabatíja na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Mesto uzavrela po tom, ako Palestínčan z tejto oblasti zabil dvoch Izraelčanov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Počas dvojdňovej operácie došlo ku krátkodobému zadržaniu približne 50 obyvateľov Kabatíje, informovala palestínska tlačová agentúry Wafa s odvolaním sa na úrad starostu mesta. Otec a dvaja bratia útočníka zostávajú vo väzbe aj naďalej, ozrejmila.
Armáda spustila operáciu v piatok krátko po tom, čo 34-ročný Palestínčan nožom dobodal 18-ročnú ženu a autom zrazil 68-ročného muža na severe Izraela. Minister obrany Jisrael Kac následne vyhlásil, že armáda úplne uzavrie mesto. Wafa informovala, že izraelské jednotky sa už stiahli z Kabatíje.
Podľa starostu bolo mesto v čase vojenských operácií v stave „úplnej paralýzy“. Izraelské armádne buldozéry rozbili cestu na viacerých uliciach a postavili zátarasy, aby zastavili dopravu, povedal a dodal, že jednotky prehľadali približne 50 domov.
Podľa Wafa armáda využila tamojšiu školu ako zadržiavacie a výsluchové centrum a obchody boli zatvorené. Izraelská armáda oznámila v nedeľu, že uzavrela dom útočníka a finalizuje „postupy potrebné na jeho zbúranie“. Izraelské úrady tvrdia, že demolácie domovov Palestínčanov, ktorí útočia na Izraelčanov, majú odstrašujúci účinok. Kritici tento postup ale označujú za kolektívny trest, ktorý zanecháva rodiny bez domova, píše AFP.
