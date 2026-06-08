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Izraelská armáda uskutočnila útoky v Iráne
Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách.
Autor TASR,aktualizované
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Jeruzalem 8. júna (TASR) - Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z nedeľňajšieho večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizballáh, spojencovi Iránu.
„V Teheráne, Tabríze a Isfaháne bolo počuť viacero explózií,“ uviedla iránska štátna televízia. Irán po izraelskom útoku uzavrel vzdušný priestor okolo medzinárodného letiska v Teheráne, informovala agentúra AP.
Iránske raketové útoky z nedele boli prvými, odkedy v apríli vstúpilo do platnosti prímerie vo vojne medzi USA a Izraelom a Iránom. Opätovná eskalácia zvyšuje hrozbu návratu k bojom a komplikuje snahy sprostredkovať ukončenie konfliktu, konštatovala AP.
Zamir: Izraelská armáda je pripravená udrieť na Irán, keď dostane pokyn
Teherán sa dopustil závažnej chyby, uviedla izraelská armáda po tom, ako v nedeľu večer oznámila zachytenie viacerých vĺn iránskych rakiet odpálených na Izrael. Armáda podľa náčelníka generálneho štábu Ejala Zamira „udrie na nepriateľa silou, len čo dostane súhlas“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Iránsky útok bol prvým svojho od oznámenia prímeria vo vojne na Blízkom východe 8. apríla. Sirény leteckého poplachu sa ozvali vo veľkých častiach severného a stredného Izraela vrátane miest Haifa, Caesarea a Hadera, uviedla armáda.
Armáda v sérii vyhlásení v krátkom čase oznámila, že zistila odpálenie rakiet z Iránu a že všetky boli zostrelené. V reakcii na žiadosť o podrobnosti doplnila, že z islamskej republiky odpálili celkovo 11 striel.
Izraelská pohotovostná služba uviedla, že nemá správy o obetiach, viacerí ľudia však utrpeli zranenia, keď sa ponáhľali do úkrytov.
„Iránsky teroristický režim urobil závažnú chybu, keď si znova vybral cestu teroru,“ uviedol hovorca izraelskej armády Effie Defrin v televíznom vyhlásení.
Teherán tvrdí, že rakety odpálil ako varovanie po izraelskom leteckom údere na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút. Podľa Izraela bolo cieľom veliteľské centrum militantného hnutia Hizballáh, ktoré je spojencom Iránu a ktoré útočí na Izrael.
„Izraelská armáda bude pokračovať v operáciách po Libanone a zintenzívni svoje zásahy proti teroristickej organizácii Hizballách,“ povedal Defrin.
Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z nedeľňajšieho večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizballáh, spojencovi Iránu.
„V Teheráne, Tabríze a Isfaháne bolo počuť viacero explózií,“ uviedla iránska štátna televízia. Irán po izraelskom útoku uzavrel vzdušný priestor okolo medzinárodného letiska v Teheráne, informovala agentúra AP.
Iránske raketové útoky z nedele boli prvými, odkedy v apríli vstúpilo do platnosti prímerie vo vojne medzi USA a Izraelom a Iránom. Opätovná eskalácia zvyšuje hrozbu návratu k bojom a komplikuje snahy sprostredkovať ukončenie konfliktu, konštatovala AP.
Zamir: Izraelská armáda je pripravená udrieť na Irán, keď dostane pokyn
Teherán sa dopustil závažnej chyby, uviedla izraelská armáda po tom, ako v nedeľu večer oznámila zachytenie viacerých vĺn iránskych rakiet odpálených na Izrael. Armáda podľa náčelníka generálneho štábu Ejala Zamira „udrie na nepriateľa silou, len čo dostane súhlas“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Iránsky útok bol prvým svojho od oznámenia prímeria vo vojne na Blízkom východe 8. apríla. Sirény leteckého poplachu sa ozvali vo veľkých častiach severného a stredného Izraela vrátane miest Haifa, Caesarea a Hadera, uviedla armáda.
Armáda v sérii vyhlásení v krátkom čase oznámila, že zistila odpálenie rakiet z Iránu a že všetky boli zostrelené. V reakcii na žiadosť o podrobnosti doplnila, že z islamskej republiky odpálili celkovo 11 striel.
Izraelská pohotovostná služba uviedla, že nemá správy o obetiach, viacerí ľudia však utrpeli zranenia, keď sa ponáhľali do úkrytov.
„Iránsky teroristický režim urobil závažnú chybu, keď si znova vybral cestu teroru,“ uviedol hovorca izraelskej armády Effie Defrin v televíznom vyhlásení.
Teherán tvrdí, že rakety odpálil ako varovanie po izraelskom leteckom údere na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút. Podľa Izraela bolo cieľom veliteľské centrum militantného hnutia Hizballáh, ktoré je spojencom Iránu a ktoré útočí na Izrael.
„Izraelská armáda bude pokračovať v operáciách po Libanone a zintenzívni svoje zásahy proti teroristickej organizácii Hizballách,“ povedal Defrin.