Izraelská armáda usmrtila na Západnom brehu Palestínčana

Jeruzalem 6. januára (TASR) - Izraelská armáda usmrtila vo štvrtok na území okupovaného západného brehu Jordánu Palestínčana, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov a bezpečnostné zložky.



K usmrteniu 21-ročného Palestínčana z utečeneckého tábora Balata prišlo v meste Náblus. Mladíka mali do hlavy streliť príslušníci izraelskej armády po tom, ako vstúpili do oblasti s cieľom zatknúť hľadanú osobu, uviedol nemenový zdroj pre agentúru AFP.



Izraelská armáda uviedla, že jej príslušníci zastrelili ozbrojeného muža, ktorý po nich strieľal počas operácie, ktorej cieľom bolo zatknutie hľadanej osoby.



"Bola identifikovaná obeť," uviedla izraelská armáda s tým, že vo svojich radoch neeviduje žiadne obete na životoch.



V oblastiach Západneho brehu, ktoré obývajú Palestínčania, často dochádza k potýčkam, keď do nich vtrhnú príslušníci izraelskej armády s cieľom zatknúť nejakú osobu, píše AFP.



Izrael obsadil západný breh Jordánu a východný Jeruzalem počas tzv. šesťdňovej vojny v roku 1967. Na týchto územiach teraz žije približne 475.000 Izraelčanov v osadách, ktoré Palestínčania spolu s väčšinou medzinárodného spoločenstva považujú za nelegálne a za hlavnú prekážku nastolenia mieru v regióne. Pod izraelskou vojenskou správou tam žije tiež vyše 2,8 milióna Palestínčanov, pripomína AFP.