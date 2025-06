Izraelská armáda útočila na ciele v Libanone i v iránskom Isfaháne

Jeruzalem 21. júna (TASR) - Izraelská armáda v sobotu uviedla, že jej námorníctvo zasiahlo „oblasť teroristickej infraštruktúry“ v blízkosti mesta Nakúra na juhu Libanonu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Došlo k tomu iba deň po tom, čo Izrael varoval Iránom podporované libanonské militantné hnutie Hizballáh pred vstupom do aktuálne prebiehajúceho vojenského konfliktu medzi Izraelom a Iránom.



Armáda vo vyhlásení spresnila, že k útoku došlo v noci na sobotu a zasiahnutá oblasť bola podľa nej využívaná Hizballáhom na vykonávanie „teroristických útokov proti izraelským civilistom“.



Izrael v skorých ranných hodinách v sobotu zaútočil aj na iránske jadrové zariadenie v meste Isfahán, informovala iránska agentúra Fars, podľa ktorej nedošlo k nebezpečnému úniku radiácie ani ohrozeniu populácie.



S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje agentúra uviedla, že Izrael vykonal viacero útokov, a to aj na lokalitu v Isfaháne, pričom „väčšina zvukov explózií, ktoré boli pri týchto útokoch počuť, súvisela s aktivitou protivzdušnej obrany“.



Izraelská armáda útok na zariadenie v Isfaháne doposiaľ nekomentovala, píše portál Times of Israel (TOI).



V noci na piatok 13. júna spustil Izrael na Irán bezprecedentné útoky, ktoré Teherán odvtedy opätuje. Izrael pritom tvrdí, že operácia je zameraná na zničenie iránskeho jadrového programu. Samotný Teherán popiera, že jeho zámerom je vyrobiť jadrovú zbraň a opakovane tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely.



Británia v piatok oznámila, že z Iránu stiahla svoj diplomatický personál v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v krajine, píše AFP.