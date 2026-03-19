Izraelská armáda útočila na iránske ciele v Kaspickom mori
Hovorca izraelskej armády Nadav Šošani uviedol, že vzdušné sily pri úderoch, ktoré vykonali v stredu večer.
Tel Aviv 19. marca (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že podnikla útok na iránske ciele v Kaspickom mori a zničila tam niekoľko lodí a veliteľstvo. Podľa izraelských médií ide o vôbec prvé izraelské údery v tejto oblasti na severe Iránu, informuje TASR.
Hovorca izraelskej armády Nadav Šošani uviedol, že vzdušné sily pri úderoch, ktoré vykonali v stredu večer, zasiahli v prístave Bandar-e Anzalí na severozápade Iránu a v Kaspickom mori niekoľko plavidiel iránskeho námorníctva vrátane jednej korvety.
Cieľom boli aj ďalšie iránske lode vybavené raketovými systémami, podporné plavidlá a hliadkové člny. Zasiahnuté bolo tiež veliteľské centrum a lodenice, kde opravujú alebo stavajú nové lode.
„Ide o jeden z najvýznamnejších úderov, ktoré izraelské obranné sily vykonali od začiatku operácie Revúci lev,“ uviedla armáda vo vyhlásení s odkazom na vojenský zásah proti Iránu, ktorý od konca februára vykonáva spolu so Spojenými štátmi. USA svoju operáciu nazvali Ohromujúca zúrivosť.
Šošani na samostatnom brífingu novinárom povedal, že izraelská armáda vôbec po prvý raz viedla útoky v severnom Iráne v oblasti Kaspického mora a za posledných 36 hodín zasiahla viac než 200 cieľov po celej krajine.
Denník The Times of Israel napísal, že prípravy na útok v Kaspickom mori sa začali len pred niekoľkými dňami a jeho ciele neboli súčasťou pôvodného zoznamu, ktorý mala armáda k dispozícii.
Ozbrojené sily uviedli, že zámerom úderu bolo zasadiť ranu iránskym obranným zložkám, aj keď niektoré člny neboli pre Izrael priamou hrozbou z Kaspického mora. Keďže však podľa Tel Avivu disponujú protivzdušnou obranou, ako aj prostriedkami proti ponorkám, mohli ohroziť izraelské lietadlá nad Iránom.
Hovorca izraelskej armády Nadav Šošani uviedol, že vzdušné sily pri úderoch, ktoré vykonali v stredu večer, zasiahli v prístave Bandar-e Anzalí na severozápade Iránu a v Kaspickom mori niekoľko plavidiel iránskeho námorníctva vrátane jednej korvety.
Cieľom boli aj ďalšie iránske lode vybavené raketovými systémami, podporné plavidlá a hliadkové člny. Zasiahnuté bolo tiež veliteľské centrum a lodenice, kde opravujú alebo stavajú nové lode.
„Ide o jeden z najvýznamnejších úderov, ktoré izraelské obranné sily vykonali od začiatku operácie Revúci lev,“ uviedla armáda vo vyhlásení s odkazom na vojenský zásah proti Iránu, ktorý od konca februára vykonáva spolu so Spojenými štátmi. USA svoju operáciu nazvali Ohromujúca zúrivosť.
Šošani na samostatnom brífingu novinárom povedal, že izraelská armáda vôbec po prvý raz viedla útoky v severnom Iráne v oblasti Kaspického mora a za posledných 36 hodín zasiahla viac než 200 cieľov po celej krajine.
Denník The Times of Israel napísal, že prípravy na útok v Kaspickom mori sa začali len pred niekoľkými dňami a jeho ciele neboli súčasťou pôvodného zoznamu, ktorý mala armáda k dispozícii.
Ozbrojené sily uviedli, že zámerom úderu bolo zasadiť ranu iránskym obranným zložkám, aj keď niektoré člny neboli pre Izrael priamou hrozbou z Kaspického mora. Keďže však podľa Tel Avivu disponujú protivzdušnou obranou, ako aj prostriedkami proti ponorkám, mohli ohroziť izraelské lietadlá nad Iránom.