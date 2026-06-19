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Izraelská armáda útočila na juhu Libanonu, Hizballáh hlási ťažké boje

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Snímka z Libanonu. Foto: TASR/AP

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že pri izraelských náletoch zahynulo najmenej 16 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia.

Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 19. júna (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že jej sily počas noci zasiahli ciele po celom území južného Libanonu. Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh medzičasom hlásilo z tejto oblasti intenzívne boje, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že pri izraelských náletoch zahynulo najmenej 16 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia. V čase útokov prišlo oznámenie o odložení plánovaných rokovaní vo Švajčiarsku medzi Iránom a Spojenými štátmi o konečnej mierovej dohode.

Témou rozhovorov má byť aj izraelská okupácia južného Libanonu a pokračujúce útoky na Hizballáh. Tel Aviv trvá na tom, že si musí toto územie udržať a mať voľnú ruku v boji proti militantom, keďže hnutie útočí na severný Izrael, spresňuje AP.

Panarabská satelitná televízia al-Majadín, ktorá je spriaznená s Hizballáhom, uviedla, že Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska práve pre pokračujúce vojenské ťaženie Izraela v Libanone.
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