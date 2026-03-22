< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda útočila na Teherán, podľa Iránu zahynulo už 1500 ľudí
Autor TASR
Teherán 22. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že jej sily nadránom spustili novú vlnu úderov na iránske hlavné mesto Teherán - len niekoľko hodín po tom, čo iránske rakety zasiahli dve izraelské mestá na juhu krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.
Armáda židovského štátu vo vyhlásení uviedla, že „aktuálne vykonáva údery na ciele iránskeho teroristického režimu v srdci Teheránu“.
Iránska štátna televízia medzitým v sobotu priniesla informáciu, že v dôsledku najnovšej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, v krajine zahynulo už viac než 1500 ľudí.
Podľa organizácie na ochranu ľudských práv HRANA (Human Rights Activists News Agency) so sídlom v USA je však tento počet viac než dvojnásobne vyšší, uvádza Sky News. HRANA, ktorá uvádzala počty počas predchádzajúcich konfliktov podľa britskej stanice všeobecne presne, tvrdí, že doposiaľ overila najmenej 3230 úmrtí.
Je medzi nimi 1406 civilistov vrátane najmenej 210 detí, 1167 členov vojenského personálu a 657 prípadov neklasifikovaných úmrtí.
