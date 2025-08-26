< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda: Útok na nemocnicu v Gaze cielil na militantov Hamasu
Prvé informácie o vyšetrovaní prisľúbenom armádou prišli po tom, ako medzinárodní lídri a skupiny pre ľudské práva odsúdili útok na najväčšiu nemocnicu na juhu Pásma Gazy.
Autor TASR
Jeruzalem 26. augusta (TASR) - Izraelský útok na nemocnicu v Pásme Gazy, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane piatich novinárov, bol zacielený na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu a osoby identifikované ako militanti. Oznámila to v utorok izraelská armáda, píše TASR podľa agentúry AP.
Armáda vydala vyhlásenie v rámci počiatočného vyšetrovania útoku, ktorý izraelský premiér Benjamin Netanjahu nazval "tragickou nehodou".
Rozkaz na pondelkové útoky na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis podľa vyhlásenia vydali z dôvodu, že militanti používajú kameru na sledovanie izraelských síl. Izrael sa tiež domnieva, že Hamas a ďalšie militantné skupiny sú prítomné v nemocniciach.
Armáda priznala viacero "medzier" vo vyšetrovaní, napríklad pri objasnení, akú muníciu použili na zničenie kamery.
Izraelský bezpečnostný predstaviteľ citovaný agentúrou Reuters uviedol, že žiaden z piatich zabitých novinárov ani ďalší zranený žurnalista neboli medzi šiestimi zabitými militantmi Hamasu.
Prvé informácie o vyšetrovaní prisľúbenom armádou prišli po tom, ako medzinárodní lídri a skupiny pre ľudské práva odsúdili útok na najväčšiu nemocnicu na juhu Pásma Gazy.
Očakáva sa, že Netanjahu v utorok večer zvolá zasadnutie bezpečnostného kabinetu. Na stretnutí však nebudú hovoriť o návrhoch na prímerie v Pásme Gazy, uviedol podľa AP nemenovaný izraelský predstaviteľ.
