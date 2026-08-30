< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda uviedla, že zasiahla veliteľa Hamasu v nemocnici
Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vyjadrila zdesenie zo správ o tomto útoku na nemocnicu a vyhlásila, že nemocnice majú byť bezpečnými miestami.
Autor TASR
Gaza 30. augusta (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že v sobotu v areáli nemocnice v Pásme Gazy zasiahla veliteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas. Podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov sobotňajšie izraelské údery na palestínskom území zabili štyroch ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Armáda uviedla, že veliteľ Hamasu sa „skrýval v areáli“ nemocnice al-Aksá v meste Dajr al-Balah, no bezprostredne nedokázala potvrdiť, či pri tomto útoku zahynul. Tento veliteľ, ktorého meno neuviedla, podľa nej riadil „útoky proti jednotkám izraelských obranných zložiek a izraelským civilistom“ a zasiahla ho v budove susediacej s nemocničnými budovami.
Okrem toho tvrdí, že podnikla kroky na „zníženie rizika pre civilistov“ a už dva dni predtým varovala zdravotnícke orgány v Pásme Gazy o „využívaní zdravotníckych zariadení na teroristické účely“.
Riaditeľ tejto nemocnice potvrdil, že nemocnica bola terčom útoku, ktorý zasiahol „malý sklad“. Útok podľa jeho slov spôsobil rozsiahle materiálne škody a spôsobil menšie zranenia štyrom osobám.
Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vyjadrila zdesenie zo správ o tomto útoku na nemocnicu a vyhlásila, že nemocnice majú byť bezpečnými miestami pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov.
„V čase, keď izraelské jednotky pravidelne útočia na nemocnice, je mimoriadne dôležité, aby všetky strany rešpektovali a zachovávali neutralitu a ochranu zdravotníckych zariadení,“ napísala MSF na sieti X.
Civilná obrana v Pásme Gazy informovala o ďalších izraelských útokoch v sobotu, ktoré si vyžiadali štyri obete na životoch. Izraelská paľba východne od Dajr al-Balah zabila jednu osobu, pričom izraelská armáda tvrdí, že vyšetruje správy o tomto útoku.
Ďalší útok podnikla armáda neďaleko kruhového objazdu v meste Gaza, pričom zahynuli dvaja ľudia a niekoľko ďalších je zranených. Armáda tvrdí, že zasiahla „vojenského operatívca“ v tejto oblasti.
Útok v meste Chán Júnis zabil jednu osobu a ďalšiu vážne zranil.
AFP konštatuje, že ide o najnovšie útoky vo vojnou zničenom Pásme Gazy, ktoré Izrael podnikol napriek prímeriu z októbra 2025. Izrael tvrdí, že zasahuje militantov.
Od začiatku spomínaného prímeria zahynulo v Pásme Gazy podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov najmenej 1313 ľudí. Za rovnaké obdobie hlási izraelská armáda päť obetí z radov vojakov, ako aj jedného civilistu.
Armáda uviedla, že veliteľ Hamasu sa „skrýval v areáli“ nemocnice al-Aksá v meste Dajr al-Balah, no bezprostredne nedokázala potvrdiť, či pri tomto útoku zahynul. Tento veliteľ, ktorého meno neuviedla, podľa nej riadil „útoky proti jednotkám izraelských obranných zložiek a izraelským civilistom“ a zasiahla ho v budove susediacej s nemocničnými budovami.
Okrem toho tvrdí, že podnikla kroky na „zníženie rizika pre civilistov“ a už dva dni predtým varovala zdravotnícke orgány v Pásme Gazy o „využívaní zdravotníckych zariadení na teroristické účely“.
Riaditeľ tejto nemocnice potvrdil, že nemocnica bola terčom útoku, ktorý zasiahol „malý sklad“. Útok podľa jeho slov spôsobil rozsiahle materiálne škody a spôsobil menšie zranenia štyrom osobám.
Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vyjadrila zdesenie zo správ o tomto útoku na nemocnicu a vyhlásila, že nemocnice majú byť bezpečnými miestami pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov.
„V čase, keď izraelské jednotky pravidelne útočia na nemocnice, je mimoriadne dôležité, aby všetky strany rešpektovali a zachovávali neutralitu a ochranu zdravotníckych zariadení,“ napísala MSF na sieti X.
Civilná obrana v Pásme Gazy informovala o ďalších izraelských útokoch v sobotu, ktoré si vyžiadali štyri obete na životoch. Izraelská paľba východne od Dajr al-Balah zabila jednu osobu, pričom izraelská armáda tvrdí, že vyšetruje správy o tomto útoku.
Ďalší útok podnikla armáda neďaleko kruhového objazdu v meste Gaza, pričom zahynuli dvaja ľudia a niekoľko ďalších je zranených. Armáda tvrdí, že zasiahla „vojenského operatívca“ v tejto oblasti.
Útok v meste Chán Júnis zabil jednu osobu a ďalšiu vážne zranil.
AFP konštatuje, že ide o najnovšie útoky vo vojnou zničenom Pásme Gazy, ktoré Izrael podnikol napriek prímeriu z októbra 2025. Izrael tvrdí, že zasahuje militantov.
Od začiatku spomínaného prímeria zahynulo v Pásme Gazy podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov najmenej 1313 ľudí. Za rovnaké obdobie hlási izraelská armáda päť obetí z radov vojakov, ako aj jedného civilistu.