Izrael tvrdí, že v Gaze objavil veľký sklad zbraní patriaci Hamasu

Jeruzalem 6. decembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že v blízkosti nemocnice a školy v severnej časti Pásma Gazy objavila obrovský sklad zbraní. Našli sa tam desiatky protitankových striel, desiatky výbušnín, rakety dlhého doletu, desiatky granátov a bezpilotných lietadiel. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Podľa armády ide o "jednu z dosiaľ najväčších skrýš zbraní" nájdených v palestínskej enkláve. Niektoré zbrane boli zničené priamo na mieste, ďalšie boli poslané do Izraela na Ďalšie preskúmanie.



Izraelská armáda vo vyhlásení označila objavenie skladu zbraní za "ďalší dôkaz cynického využívania obyvateľov pásma Gazy zo strany Hamasu ako ľudských štítov".



Vojnu v Gaze odštartoval 7. októbra bezprecedentný útok palestínskych militantov z radikálneho hnutia Hamas a ďalších skupín na juh Izraela, pri ktorom zahynulo zhruba 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Izrael následne spustil pozemnú i vzdušnú ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si doteraz - podľa Hamasu - vyžiadala viac ako 16.200 obetí, väčšinou žien a detí.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.