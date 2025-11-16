Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda v južnom Libanone strieľala na jednotky UNIFIL

.
Ľudia sú viditeľní cez okno auta zmáčaného dažďom, ako kráčajú pozdĺž nábrežia počas daždivého dňa v Bejrúte v Libanone, v piatok 14. novembra 2025. Foto: TASR/AP

UNIFIL vyhlásil, že tento incident je vážnym porušením rezolúcie OSN, ktorá v roku 2006 ukončila konflikt medzi Izraelom a hnutím Hizballáh.

Autor TASR
Bejrút 16. novembra (TASR) - Dočasné sily Organizácie Spojených národov v Libanone (UNIFIL) v nedeľu oznámili, že izraelská armáda z tanku strieľala na príslušníkov jej mierových síl na juhu Libanonu. Izraelská armáda pochybenie priznala a uviedla, že nešlo o úmyselnú paľbu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Dnes ráno Izraelské ozbrojené sily ostreľovali mierové sily UNIFIL z tanku typu Merkava z pozície, ktorú Izrael zriadil na libanonskom území,“ uviedli mierové sily vo vyhlásení a ozrejmili, že strely z ťažkého guľometu dopadli približne päť metrov od ich príslušníkov.

Po preskúmaní sa zistilo, že išlo o vojakov OSN, ktorí v oblasti vykonávali hliadku a boli klasifikovaní ako podozriví z dôvodu zlých poveternostných podmienok,“ uviedla izraelská armáda.

UNIFIL vyhlásil, že tento incident je vážnym porušením rezolúcie BR OSN č. 1701, ktorá v roku 2006 ukončila konflikt medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh a slúži ako základ pre dohodu o prímerí medzi oboma stranami po minuloročnom konflikte.

Napriek dohode o prímerí Izrael pravidelne ostreľuje územie Libanonu, pričom tvrdí, že útočí na predstaviteľov Hizballáhu. Nedeľný incident nie je prvým prípadom, keď Izrael ohrozil príslušníkov mierovej misie UNIFIL.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka