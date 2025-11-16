< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda v južnom Libanone strieľala na jednotky UNIFIL
UNIFIL vyhlásil, že tento incident je vážnym porušením rezolúcie OSN, ktorá v roku 2006 ukončila konflikt medzi Izraelom a hnutím Hizballáh.
Autor TASR
Bejrút 16. novembra (TASR) - Dočasné sily Organizácie Spojených národov v Libanone (UNIFIL) v nedeľu oznámili, že izraelská armáda z tanku strieľala na príslušníkov jej mierových síl na juhu Libanonu. Izraelská armáda pochybenie priznala a uviedla, že nešlo o úmyselnú paľbu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Dnes ráno Izraelské ozbrojené sily ostreľovali mierové sily UNIFIL z tanku typu Merkava z pozície, ktorú Izrael zriadil na libanonskom území,“ uviedli mierové sily vo vyhlásení a ozrejmili, že strely z ťažkého guľometu dopadli približne päť metrov od ich príslušníkov.
„Po preskúmaní sa zistilo, že išlo o vojakov OSN, ktorí v oblasti vykonávali hliadku a boli klasifikovaní ako podozriví z dôvodu zlých poveternostných podmienok,“ uviedla izraelská armáda.
UNIFIL vyhlásil, že tento incident je vážnym porušením rezolúcie BR OSN č. 1701, ktorá v roku 2006 ukončila konflikt medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh a slúži ako základ pre dohodu o prímerí medzi oboma stranami po minuloročnom konflikte.
Napriek dohode o prímerí Izrael pravidelne ostreľuje územie Libanonu, pričom tvrdí, že útočí na predstaviteľov Hizballáhu. Nedeľný incident nie je prvým prípadom, keď Izrael ohrozil príslušníkov mierovej misie UNIFIL.
