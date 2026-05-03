Izraelská armáda v Libanone poškodila gréckokatolícky kláštor a školu
Autor TASR
Jeruzalem 3. mája (TASR) – Izraelská armáda v sobotu priznala, že jej jednotky v obci Járún na juhu Libanonu poškodili jeden z objektov patriacich gréckokatolíckej cirkvi. Ide o kláštor rehole Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a školu, ktorú spravovali. Informovala o tom agentúra AFP.
Generálna predstavená rehole Gladys Sabbaghová toto konanie izraelskej armády rozhodne odsúdila. Francúzska katolícka charita L’uvre d’Orient, ktorá s touto ženskou rehoľou spolupracuje, označila incident za úmyselný akt ničenia cirkevného objektu a kritizovala aj systematické búranie domov na juhu Libanonu s cieľom zabrániť návratu civilného obyvateľstva.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení priznala, že jej jednotky počas odstraňovania „teroristickej infraštruktúry“ v obci Járún poškodili jednu zo stavieb v rámci komplexu cirkevných budov. Hovorca armády Avichaj Adrai zároveň uviedol, že „na mieste neboli žiadne viditeľné znaky, že ide o cirkevný objekt“.
„Keď boli na inej budove v komplexe spozorované jasné identifikačné znaky, jednotky podnikli kroky, aby zabránili ďalšiemu poškodeniu areálu,“ dodal Adrai. Prítomnosť izraelských vojakov v oblasti Adrai odôvodnil tým, že z komplexu boli podľa neho opakovane vypálené rakety hnutia Hizballáh smerom na izraelské územie, a to napriek pretrvávajúcemu prímeriu.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí zároveň poprelo, že by bol objekt – ktorý označilo za „kláštor“ – zničený. Na sieti X uviedlo, že miesto je „neporušené a bezpečné“, pričom zverejnilo fotografiu dvojpodlažného domu.
Incident v Járúne sa odohral niekoľko dní po tom, čo izraelská armáda vzala dvoch vojakov na 30 dní do väzby za poškodenie sochy Ježiša v prevažne kresťanskej obci Dibl na juhu Libanonu pri hranici s Izraelom. Na sociálnych sieťach sa šírila fotografia vojaka, ako kladivom udiera do hlavy sochy, ktorá bola strhnutá z prícestného kríža.
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon aj napriek prímeriu zo 17. apríla, ktoré malo ukončiť viac než šesť týždňov bojov s Hizballáhom. Text dohody totiž dáva Izraelu právo konať proti „plánovaným, bezprostredným alebo prebiehajúcim útokom“.
Izraelskí vojaci pôsobia na tzv. žltej línii, ktorá zasahuje približne desať kilometrov do libanonského územia, kde vykonávajú rozsiahle demolácie budov a explózie objektov.
