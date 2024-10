Izraelská armáda v očakávaní útoku vydala nové pokyny pre civilistov

Tel Aviv/Bejrút 1. októbra (TASR) - Veliteľstvo domáceho frontu izraelskej armády v utorok večer vydalo nové pokyny pre obyvateľov centrálnej oblasti Izraela: vyzvalo ich, aby sa až do odvolania zdržiavali v blízkosti bombového krytu alebo iného objektu. Tieto pokyny súvisia so zverejnením správ o bezprostredne hroziacom útoku z Iránu. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Armáda vyzvala obyvateľov Izraela, aby sa nezdržiavali vonku, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Pripomenula im, aby sa po rozzvučaní sirén varujúcich pred raketovým útokom okamžite a čo najrýchlejšie presunuli do chráneného objektu a zostali tam až do vydania nových pokynov.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari uviedol, že očakávaný raketový útok z Iránu bude pravdepodobne rozsiahly.



Iránom podporované milície hnutia Hizballáh spustili v utorok popoludní v poradí už tretí raketový útok na metropolitnú oblasť Tel Avivu v centrálnej časti Izraela.



Podľa agentúry DPA niektoré z rakiet vystrelených Hizballáhom dopadli do neobývaných oblastí v strednom Izraeli. Varovné sirény ani neboli aktivované, pretože podľa izraelskej armády raketový útok Hizballáhu obývané oblasti neohrozil.



Podvečer sa však varovné sirény rozzvučali v desiatkach miest a obcí v strednom Izraeli vrátane Šaronovej planiny, ako aj na severe Predjordánska.



Izraelská armáda neskôr v súvislosti s týmto poplachom informovala, že z Libanonu bola vystrelená len jedna raketa, ktorú izraelská protivzdušná obrana úspešne zlikvidovala.



Medzičasom izraelská armáda v Libanone spustila ďalší útok neďaleko hlavného mesta Bejrút. Túto svoju operáciu označila armáda za "cielenú", ale ďalšie podrobnosti neposkytla.



Libanonské médiá informovali o najmenej dvoch útokoch, z ktorých jeden zasiahol lokalitu pri medzinárodnom letisku na predmestí Bejrútu, v ktorého blízkosti sa nachádza aj iránske veľvyslanectvo. Podľa záberov kolujúcich na sociálnych sieťach bola táto budova pri útoku výrazne poškodená. Správy o obetiach a zranených nateraz nie sú k dispozícii.