Izraelská armáda v odpovedi na sýrsky útok ostreľovala provinciu Dará

Jeruzalem 3. júna (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že v reakcii na odpálenie dvoch rakiet zo sýrskeho územia začala ostreľovať vybrané ciele v Sýrii. Izraelský minister obrany Jisrael Kac deklaroval, že za túto eskaláciu je „priamo zodpovedný“ sýrsky prezident Ahmad Šara, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Vo vyhlásení izraelskej armády sa uvádza, že dva projektily prilietajúce zo Sýrie dopadli v Izraeli na neobývané a nezastavané územie. V reakcii na to izraelské „delostrelectvo zasiahlo južnú Sýriu.“



Sýrska štátna tlačová agentúra SANA informovala o izraelskom ostreľovaní „zameranom na údolie Jarmúk na západe provincie Dará“.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii uviedlo, že bombardovanie zasiahlo pole v danej provincii. Správy o prípadných obetiach či zranených nie sú k dispozícii.



Na izraelskej strane neboli zaznamenané žiadne obete ani škody. Kvôli strelám vypáleným zo Sýrie boli však aktivované poplašné sirény na juhu Golanských výšin — územia, ktoré Izrael dobyl v roku 1967 a anektoval v roku 1981.



Podľa izraelských médií incident z utorka je vôbec prvý tohto druhu od pádu režimu Bašára Asada v decembri 2024, ktorému predchádzala úspešná ofenzíva islamistických povstalcov pod velením Ahmada Šaru.



Po Asadovom zvrhnutí Izrael presunul svoje jednotky do demilitarizovanej zóny na Golanských výšinách, na ktoré dozerá OSN, a uskutočnil v Sýrii stovky náletov na vojenské ciele. Izrael tvrdí, že cieľom týchto útokov je zabrániť, aby sa technicky pokročilé zbrane dostali do rúk nových sýrskych úradov, ktorých predstaviteľov považuje za džihádistov.



Vo vyhlásení z nedele izraelská armáda uviedla, že jej jednotky pokračujú v „obranných operáciách na juhu Sýrie“ s cieľom „zničiť teroristickú infraštruktúru a ochrániť obyvateľov Golanských výšin“.



Sýria a Izrael sú technicky vo vojne od roku 1948, pripomenula AFP.