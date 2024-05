Izraelská armáda v Pásme Gazy našla telá troch rukojemníkov

Tel Aviv 17. mája (TASR) - Izraelská armáda objavila počas nočnej operácie v Pásme Gazy telá troch rukojemníkov odvlečených z juhu Izraela pri vpáde palestínskych militantov zo 7. októbra 2023. V piatok o tom informovali agentúra AFP a spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari na brífingu informoval, že ide o telá návštevníkov hudobného festivalu v Negevskej púšti, konkrétne dve mladé ženy a jedného mladíka. Ráno 7. októbra sa im podarilo ujsť pred palestínskymi komandami z dejiska festivalu Supernova do oblasti Mefalsim, kde ich však radikáli z hnutia Hamas zabili a ich telá odviezli do Pásma Gazy.



AFP spresnila, že telo jednej z obetí patrí 22-ročnej Shani Loukovej z Nemecka. Fotografia jej skrúteného tela na korbe pickupu obletela svojho času svet a odhalila rozsah útoku militantov na komunity v južnom Izraeli.



Izraelská armáda vo štvrtok oznámila aj smrť iných dvoch rukojemníkov - občanov Thajska, ktorí ako poľnohospodárski robotníci pracovali v kibuci na juhu Izraela, keď naň 7. októbra zaútočili palestínske komandá. Dvojica Thajčanov pri útoku zahynula. Ich telá potom militanti previezli do Pásma Gazy.



Z celkovo 252 ľudí unesených počas palestínskeho vpádu do obcí a kubucov na juhu Izraela ich v zajatí v Pásme Gazy zostáva 128, pričom izraelská armáda 38 z nich považuje za mŕtvych.



Medzi 90 rukojemníkmi, o ktorých sa predpokladá, že sú nažive, je 82 Izraelčanov (vrátane štyroch beduínov) alebo osôb s dvojakým občianstvom a osem cudzincov: šesť Thajčanov, jeden Nepálčan a jeden Mexičan s francúzskym občianstvom Orión Hernández Radoux.