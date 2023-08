Izraelská armáda v Predjordánsku postrelila židovského osadníka

Jeruzalem 20. augusta (TASR) - Príslušníci izraelských bezpečnostných zložiek v nedeľu na okupovanom západnom brehu Jordánu postrelili izraelského civilistu. Armáda vo svojom vyhlásení vysvetlila, že vojaci strieľali na skupinu "maskovaných podozrivých", ktorí sa ukázali byť izraelskými občanmi.



Ako informovala agentúra AFP, incident sa stal v izraelskej osade Maale Levona neďaleko palestínskeho mesta Nábulus, kde vojaci pátrajú po podozrivom zo zabitia dvoch Izraelčanov, ktorí prišli o život v sobotu pri streľbe v autoumyvárni v palestínskom meste Huwwára južne od Nábulusu.



V Huwwáre v poslednom čase došlo k viacerým útokom na židovských osadníkov alebo izraelskú armádu. Osadníci obvykle reagovali odvetnými útokmi na mesto i okolité palestínske dediny, objasnila AFP.



Izraelská armáda uviedla, že vojaci zasahujúci v nedeľu nadránom v osade Maale Levona spustili paľbu podľa štandardných operačných postupov, pri ktorej bol jeden z podozrivých zranený.



"Neskôr sa ukázalo, že podozriví sú maskovaní izraelskí občania," píše sa vo vyhlásení armády, ktorá neposkytla ďalšie podrobnosti. Uviedla len, že incident sa vyšetruje.



Denník The Times of Israel (TOI) k incidentu dodal, že vojaci strieľali na skupinu maskovaných osôb, ktoré údajne hádzali kamene na palestínske vozidlá idúce po rýchlostnej ceste. Vojaci spustili paľbu po tom, čo jeden z maskovaných osadníkov údajne počas zatýkania hodil ďalší kameň, spresnil TOI.



Po sobotňajšej streľbe v meste Huwwára izraelská armáda prijala opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť židovským osadníkom v podobných odvetných útokoch. Do oblasti Huwwára bol vyslaný prieskumný armádny prápor s niekoľkými tímami pohraničnej polície.



Medzičasom izraelské bezpečnostné zložky pokračujú v pátraní po páchateľovi útoku v Huwwáre aj v nedeľu.



Izrael okupuje Západný breh a východnú časť Jeruzalema od šesťdňovej vojny v roku 1967. Predjordánsko je domovom takmer troch miliónov Palestínčanov a približne 490.000 Izraelčanov, ktorí žijú v osadách považovaných podľa medzinárodného práva za nelegálne.