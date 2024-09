Izraelskí vojaci podľa médií zastrelili americko-tureckú občianku

Ramalláh 6. septembra (TASR) - Izraelská armáda v piatok v meste Nábulus na Západnom brehu Jordánu údajne zastrelila 26-ročnú Aysenur Eygiovú, ktorá mala americké a turecké občianstvo. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters a stanice CNN.



Svedkovia a palestínske média uviedli, že izraelské jednotky postrelili ženu, ktorá bola v čase incidentu na propalestínskom proteste. Ženu zasiahli do hlavy a zomrela po tom, čo ju priviezli do nemocnice.



Izraelská armáda podľa CNN priznala, že strieľala na demonštrantov. Vo svojom vyhlásení uviedla, že ich jednotky "reagovali paľbou na hlavného podnecovateľa násilných aktivít, ktorý na jednotky hádzal kamene a ohrozoval ich". Dodala, že "preveruje správy, že v dôsledku streľby v oblasti bol zabitý cudzí štátny príslušník".



Podľa jedného z účastníkov zhromaždenia izraelská armáda na konci protestu použila na dav slzný plyn. Počas toho, ako ľudia utekali, vojaci zasiahli americkú aktivistku do hlavy, píše CNN. Eygiová sa údajne v čase streľby schovávala za kontajnerom.



Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan označil incident za "vraždu vykonanú Netanjahuovou vládou".



"Izrael sa snaží zastrašiť všetkých, ktorí prichádzajú na pomoc palestínskemu ľudu a pokojne bojujú proti genocíde. Táto politika násilia nebude fungovať," uviedlo turecké ministerstvo vo svojom vyhlásení.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov Matthew Miller taktiež potvrdil smrť ženy, avšak neuviedol, či je za jej smrť zodpovedná izraelská armáda. Oznámil, že USA zisťujú podrobnosti ohľadom úmrtia Eygiovej.



Izraelská armáda spustila pred viac ako týždňom jednu z najrozsiahlejších operácií na Západnom brehu Jordánu za posledné roky a uskutočnila nálety a letecké útoky na viacerých častiach okupovaného územia, konštatovala CNN. Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac vyhlásil, že cieľom operácie je "prekaziť islamsko-iránsku teroristickú infraštruktúru". Irán podľa neho pracuje na vytvorení "východného frontu" proti Izraelu, ktorý by pôsobil po boku palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gaze a militantov Hizballáhu v južnom Libanone.



Situácia na Západnom brehu Jordánu sa zhoršila od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. V dôsledku útokov prišlo od októbra o život takmer 700 Palestínčanov na tomto okupovanom území.