Izraelská armáda v Predjordánsku zdemolovala byt rodiny útočníka

Tel Aviv/Ramalláh 23. mája (TASR) - Izraelská armáda v utorok na západnom brehu Jordánu zdemolovala časť domu patriacu rodine muža, ktorý pred tromi mesiacmi pri streľbe pred kaviarňou v Tel Avive smrteľne postrelil 32-ročného Izraelčana a na úteku zranil aj ďalšie dve osoby. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Web dodal, že páchateľa útoku, 23-ročného Palestínčana, izraelské bezpečnostné zložky zneškodnili krátko po útoku.



Dom, v ktorom žije rodina 23-ročného páchateľa, sa nachádza v obci Nilín pri Ramalláhu. Izraelské bezpečnostné zložky pri vstupe do obce narazili na odpor miestnej palestínskej mládeže, ktorá bola vyzbrojená strelnými zbraňami a pyrotechnikou.



Podľa palestínskych médií sa z reproduktorov mešít v dedine ozývali výzvy, aby sa obyvatelia zhromaždili pri dome útočníka a zabránili tak jeho demolácii. Pri potýčkach s izraelskými silami boli zranení dvaja civilisti.



TOI dodal, že izraelskí vojaci v rámci svojej operácie odpálili výbušniny na druhom poschodí štvorposchodového bytového domu. Susedom v dome pred tým vojaci nariadili, aby budovu opustili.



Izrael tvrdí, že demolácie domov Palestínčanov majú slúžiť ako odstrašujúci príklad pre ďalších potenciálnych útočníkov. Ľudskoprávne organizácie však búranie domov údajných, odsúdených či zabitých teroristov odmietajú a označujú to za kolektívny trest a vojnový zločilčanov, ktn. Bývajú v nich totiž príbuzní páchateľov, ktorí sa po demolácii domovov často ocitnú na ulici.



Celý proces demolácie trvá spravidla niekoľko mesiacov, keďže dom musí byť dôkladne preskúmaný, najvyšší súd musí riešiť prípadné odvolania rodiny a bezpečnostné sily často čakajú na optimálny čas vstupu do palestínskych miest alebo štvrtí, aby vykonali danú operáciu.



Bezpečnostná situácia v Izraeli a na palestínskych územiach je dlhodobo mimoriadne napätá: na Západnom brehu opakovane dochádza k zrážkam medzi Palestínčanmi a izraelskou armádou. Izraelské bezpečnostné zložky zintenzívnili razie na palestínskych územiach od série útokov na Izrael sa začali pred viac ako rokom.