Izraelská armáda: Väčšina zajatcov držaných v pásme Gazy žije

Jeruzalem 20. októbra (TASR) - Väčšina z približne 200 ľudí, ktorých počas útoku na Izrael uniesli palestínski militanti z hnutia Hamas do pásma Gazy, je stála nažive. Oznámila to v piatok izraelská armáda, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a televízie CNN.



"Väčšina zajatcov žije. Do pásma Gazy... boli vzaté i mŕtve telá," uviedli Izraelské obranné sily (IDF) vo vyhlásení.



Vyše 20 zajatcov má podľa IDF menej ako 18 rokov a približne desať až 20 z nich má viac než 60 rokov.



Nie je jasné, koľko presne zajatcov držia v pásme Gazy. IDF v piatok uviedli, že od útoku Hamasu na Izrael je nezvestných 100 až 200 ľudí. Hovorca vojenského krídla Hamasu, Brigád Izaddína Kasáma, v pondelok vo vyhlásení však tvrdil, že ich najmenej 200 až 250.



Hovorca abú Ubajda uviedol, že Brigády Izaddína Kasáma zadržiavajú asi 200 zajatcov a zvyšných zadržiavajú iné "militantné formácie" v Gaze. Dodal, že presný počet zajatcov nemožno určiť pre neprestajné bombardovanie zo strany Izraela.



Konflikt medzi Izraelom a Hamasom vypukol po tom, čo palestínski militanti 7. októbra prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael na útok reaguje masívnym bombardovaním pásma Gazy, pri ktorom doposiaľ podľa tamojších úradov zahynulo už 4137 ľudí, ďalších 13.162 osôb utrpelo zranenia.