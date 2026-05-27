Streda 27. máj 2026
Izraelská armáda varovala ľudí v meste Súr, plánuje útoky na Hizballáh

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Tel Aviv 27. mája (TASR) - Izraelská armáda v stredu varovala obyvateľov mesta Súr a okolitých oblastí v južnom Libanone, aby okamžite opustili domovy pred jej plánovanými útokmi na militantné hnutie Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Naliehavé varovanie pre obyvateľov mesta Súr a okolitých táborov a štvrtí, ako je znázornené na mape. Vzhľadom na to, že teroristická organizácia Hizballáh porušila dohodu o prímerí a zaútočila na izraelské územie, izraelské ozbrojené sily sú nútené proti nej zasiahnuť silou,“ napísal hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai na platforme X. K príspevku priložil mapu spomínaného mesta a niekoľkých vyznačených okolitých oblastí.

„Izraelská armáda nemá v úmysle vám ublížiť. Pre vašu bezpečnosť musíte okamžite opustiť svoje domovy v oblasti vyznačenej na mape a presunúť sa na sever od rieky Zahrání,“ dodal hovorca.

Hizballáh vtiahol Libanon do vojny 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán -, keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
