Izraelská armáda varovala pred útokmi obyvateľov dedín v Libanone
Autor TASR
Tel Aviv 6. mája (TASR) - Izraelská armáda (IDF) v stredu napriek prímeriu vydala nové varovanie pre 12 dedín v južnom Libanone v súvislosti s pripravovanými útokmi. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Pre vašu bezpečnosť musíte okamžite opustiť svoje domovy a vzdialiť sa najmenej 1000 metrov od dedín a miest a presunúť sa na otvorené priestranstvá,“ napísal hovorca izraelskej armády Avičaj Adraí na platforme X, pričom vymenoval 12 dedín.
„Vzhľadom na porušovanie prímeria zo strany teroristickej organizácie Hizballáh je IDF nútená konať silou a nemá v úmysle ublížiť vám,“ dodal hovorca.
Väčšina obcí spomenutých vo varovaní sa nachádza severne od rieky Lítání, mimo oblasti obsadenej izraelskými vojakmi.
IDF v samostatnom vyhlásení v stredu uviedla, že jej letectvo v predchádzajúci deň zasiahlo niekoľko cieľov, ktoré Hizballáh využíval na vojenské účely. „Objekty boli zasiahnuté v čase, keď v nich pôsobili teroristi Hizballáhu, ktorí vykonávali teroristické útoky proti vojakom IDF a štátu Izrael,“ uviedla. „Počas útokov bolo zneškodnených niekoľko teroristov,“ dodala.
Napriek dohode o prímerí si izraelské sily a libanonské militantné hnutie Hizballáh denne vymieňajú údery.
