Izraelská armáda varuje Teheránčanov,plánuje útoky na vojenské objekty

Tel Aviv 23. júna (TASR) - Izraelská armáda vyzvala obyvateľov iránskej metropoly Teherán, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti nepohybovali v blízkosti vojenských objektov, ktoré by sa v najbližších dňoch mohli stať terčom izraelských útokov. Informovali o tom v pondelok agentúra AP a spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Izraelská armáda na svojom účte na sieti X vedenom v perzštine upozornila Teheránčanov, že v nasledujúcich dňoch bude pokračovať v útokoch na vojenské ciele v oblasti Teheránu.



„Pre vašu osobnú bezpečnosť vás žiadame, aby ste sa vyhýbali centrám na výrobu zbraní, vojenským veliteľstvám a bezpečnostným inštitúciám spojeným s režimom,“ uvádza v statuse na sieti X.



TOI doplnil, že nálety izraelskej armády v pondelok cielili na symboly iránskeho režimu v Teheráne vrátane zariadení patriacich Zboru islamských revolučných gárd, notorickej väznice Evín, kde zadržiavajú najmä politických väzňov, a digitálnych hodín na Námestí Palestíny, ktoré odpočítavajú čas do očakávaného „zničenia Izraela“.



Izraelská armáda spresnila, že jej stíhačky v Teheráne zasiahli veliteľstvo a ďalšie objekty patriace zložkám pre vnútornú bezpečnosť a Zboru islamských revolučných gárd. „Tieto sily sa skladajú z rôznych zborov a veliteľstiev a sú zodpovedné za obranu Iránu, potláčanie hrozieb a udržiavanie stability režimu,“ uviedla izraelská armáda.



Ďalšia vlna úderov vykonaných viac ako 50 stíhačkami podľa izraelskej armády zasiahla vojenské veliteľstvo, miesta výroby rakiet, radarové systémy a infraštruktúru na skladovanie rakiet v oblasti Teheránu. Izrael deklaroval, že tieto údery mali za cieľ zasadiť ranu vojenským kapacitám iránskeho režimu.