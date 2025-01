Izraelská armáda: Vojaci v Gaze zabili militanta, ohrozoval prímerie

Tel Aviv 22. januára (TASR) - Izraelskí vojaci zabili v Pásme Gazy príslušníka militantného hnutia Palestínsky islamský džihád, oznámila v stredu armáda. Podľa agentúry AFP ide o prvé ohlásené úmrtie od začiatku prímeria s Hamasom v tejto palestínskej enkláve, informuje TASR.



Izraelská armáda uviedla, že vojaci operujúci v južnej časti Pásma Gazy "identifikovali niekoľko ozbrojených osôb, ktoré predstavovali hrozbu". Zabili najmenej jednu z nich, ktorú neskôr identifikovali ako člena Palestínskeho islamského džihádu Akrama Átifa Zanúna. Armáda zároveň zdôraznila, že dodržiava podmienky prímeria, ktoré sa začalo v nedeľu.



V iných častiach Pásma Gazy vystrelili izraelskí vojaci varovné výstrely po tom, ako sa k nim údajne približovali maskované podozrivé osoby, napísal server The Times of Israel (TOI).



"Izraelské obranné sily sú odhodlané v plnej miere splniť podmienky dohody s cieľom priviesť rukojemníkov späť," uvádza sa vo vyhlásení. Armáda takisto opäť vyzvala palestínskych civilistov, aby sa riadili jej inštrukciami a nepribližovali sa k vojakom, ktorí v danej oblasti pôsobia.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas vstúpila do platnosti v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ). V prvej fáze, ktorá má trvať 42 dní, dôjde k prepusteniu rukojemníkov a izraelské sily sa z nej stiahnu smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní, ktorých výsledkom má byť prepustenie všetkých rukojemníkov, úplne stiahnutie sa Izraela z Pásma Gazy a trvalé prímerie.