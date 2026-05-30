Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda vydala príkazy na evakuáciu siedmich dedín v Libanone

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vzhľadom na porušenie dohody o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh sú izraelské obranné sily nútené proti nej podniknúť rozhodné kroky, uviedol hovorca armády Avičaj Adraí.

Autor TASR
Jeruzalem 30. mája (TASR) - Izraelská armáda v sobotu vyzvala na evakuáciu obyvateľov siedmich dedín v južnom Libanone, pretože sa tam chystá zaútočiť na ciele Hizballáhu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Vzhľadom na porušenie dohody o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh sú izraelské obranné sily nútené proti nej podniknúť rozhodné kroky,“ uviedol v arabčine hovorca armády Avičaj Adraí. Vymenoval sedem dedín na juhu Libanonu vrátane niektorých v blízkosti mesta Nabatíja.
.

Neprehliadnite

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko