Izraelská armáda vydala príkazy na evakuáciu siedmich dedín v Libanone
Vzhľadom na porušenie dohody o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh sú izraelské obranné sily nútené proti nej podniknúť rozhodné kroky, uviedol hovorca armády Avičaj Adraí.
Autor TASR
Jeruzalem 30. mája (TASR) - Izraelská armáda v sobotu vyzvala na evakuáciu obyvateľov siedmich dedín v južnom Libanone, pretože sa tam chystá zaútočiť na ciele Hizballáhu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Vzhľadom na porušenie dohody o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh sú izraelské obranné sily nútené proti nej podniknúť rozhodné kroky,“ uviedol v arabčine hovorca armády Avičaj Adraí. Vymenoval sedem dedín na juhu Libanonu vrátane niektorých v blízkosti mesta Nabatíja.
